Бекки, 2020

Иногда лучше не злить 13-летнюю девочку, и об этом зрителям расскажет триллер, а местами даже слэшер «Бекки». У этой картины сразу два режиссера (Джонатан Милотт и Кэри Мернион), которым ранее уже доводилось работать вместе. Некоторые считают, что им удалось создать кровавый аналог комедии «Один дома».

Фильм начинается как привычная драма о 13-летней девочке по имени Бекки (Лулу Уилсон), которая никак не может принять новую возлюбленную своего отца. Но дальнейшие события начинают развиваться совсем не по плану. Отец Бекки (Джоэль МакХейл) планирует примирить дочь с новой невестой (Аманда Бругел) и ее сыном, поэтому организует семейную поездку в загородный дом. Там-то и начинаются все проблемы. Бекки в расстроенных чувствах убегает из дома, а через некоторое время в дверь к оставшимся в доме людям стучит незнакомец (Кевин Джеймс). Оказывается, что он участник банды уголовников-нацистов, которые хотят заполучить некий ключ, который хранится в доме Бекки и ее отца. Они готовы на все, включая хладнокровное убийство членов семьи девочки. Но сама она с этим категорически не согласна, поэтому решает вступить в бой с преступниками. Живыми из него выйдут не все.