Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бекки Бекки
Киноафиша Фильмы Бекки
Becky

Бекки, 2020

2020 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Иногда лучше не злить 13-летнюю девочку, и об этом зрителям расскажет триллер, а местами даже слэшер «Бекки». У этой картины сразу два режиссера (Джонатан Милотт и Кэри Мернион), которым ранее уже доводилось работать вместе. Некоторые считают, что им удалось создать кровавый аналог комедии «Один дома».

Фильм начинается как привычная драма о 13-летней девочке по имени Бекки (Лулу Уилсон), которая никак не может принять новую возлюбленную своего отца. Но дальнейшие события начинают развиваться совсем не по плану. Отец Бекки (Джоэль МакХейл) планирует примирить дочь с новой невестой (Аманда Бругел) и ее сыном, поэтому организует семейную поездку в загородный дом. Там-то и начинаются все проблемы. Бекки в расстроенных чувствах убегает из дома, а через некоторое время в дверь к оставшимся в доме людям стучит незнакомец (Кевин Джеймс). Оказывается, что он участник банды уголовников-нацистов, которые хотят заполучить некий ключ, который хранится в доме Бекки и ее отца. Они готовы на все, включая хладнокровное убийство членов семьи девочки. Но сама она с этим категорически не согласна, поэтому решает вступить в бой с преступниками. Живыми из него выйдут не все.

— Это первый фильм, где Кевин Джеймс играет злодея. Актер известен своим амплуа комика

— Изначально роль, которую сыграл Джеймс, предназначалась Саймону Пеггу

— Пегг отказался от роли в мае 2019 года из-за разногласий в графике съемок

— Актер, исполнивший роль отца Бекки, наиболее известен по главной роли в сериале «Сообщество»

— Джонатан Милотт и Кэри Мернион уже работали вместе над фильмом «Кутис» про зомби-школьников

— В мировом прокате картина заработала полмиллиона долларов, однако плохой бокс-офис связан с пандемией коронавируса, парализовавшей киноиндустрию

После смерти матери 14-летняя Бекки вместе с отцом приезжает отдохнуть в дом у озера. К несчастью для них, именно в этот момент группа беглых преступников под предводительством безжалостного Доминика решает укрыться в загородном домике.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 5 июня 2020
Премьера в мире 5 июня 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джонатан Милотт
В ролях
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Лулу Уилсон
Лулу Уилсон
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Роберт Мэйллет
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Большой выстрел
Большой выстрел (2010)
4.818182
Избави нас от лукавого
Избави нас от лукавого (2014)
7.464286
Выбор Фредерика Фитцелла
Выбор Фредерика Фитцелла (2020)
6.95
Нация убийц
Нация убийц (2018)
3.6923077
Постер фильма Бекки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Бекки смотреть онлайн

Бекки
Смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Большой выстрел
 
Избави нас от лукавого
 
Выбор Фредерика Фитцелла
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:01
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Бекки
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши