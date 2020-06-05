Бекки, 2020

Иногда лучше не злить 13-летнюю девочку, и об этом зрителям расскажет триллер, а местами даже слэшер «Бекки». У этой картины сразу два режиссера (Джонатан Милотт и Кэри Мернион), которым ранее уже доводилось работать вместе. Некоторые считают, что им удалось создать кровавый аналог комедии «Один дома».
Фильм начинается как привычная драма о 13-летней девочке по имени Бекки (Лулу Уилсон), которая никак не может принять новую возлюбленную своего отца. Но дальнейшие события начинают развиваться совсем не по плану. Отец Бекки (Джоэль МакХейл) планирует примирить дочь с новой невестой (Аманда Бругел) и ее сыном, поэтому организует семейную поездку в загородный дом. Там-то и начинаются все проблемы. Бекки в расстроенных чувствах убегает из дома, а через некоторое время в дверь к оставшимся в доме людям стучит незнакомец (Кевин Джеймс). Оказывается, что он участник банды уголовников-нацистов, которые хотят заполучить некий ключ, который хранится в доме Бекки и ее отца. Они готовы на все, включая хладнокровное убийство членов семьи девочки. Но сама она с этим категорически не согласна, поэтому решает вступить в бой с преступниками. Живыми из него выйдут не все.
— Это первый фильм, где Кевин Джеймс играет злодея. Актер известен своим амплуа комика
— Изначально роль, которую сыграл Джеймс, предназначалась Саймону Пеггу
— Пегг отказался от роли в мае 2019 года из-за разногласий в графике съемок
— Актер, исполнивший роль отца Бекки, наиболее известен по главной роли в сериале «Сообщество»
— Джонатан Милотт и Кэри Мернион уже работали вместе над фильмом «Кутис» про зомби-школьников
— В мировом прокате картина заработала полмиллиона долларов, однако плохой бокс-офис связан с пандемией коронавируса, парализовавшей киноиндустрию
После смерти матери 14-летняя Бекки вместе с отцом приезжает отдохнуть в дом у озера. К несчастью для них, именно в этот момент группа беглых преступников под предводительством безжалостного Доминика решает укрыться в загородном домике.