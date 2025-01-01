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Фильмография
Алекс Хирш
Alex Hirsch
Киноафиша
Персоны
Алекс Хирш
Алекс Хирш
Alex Hirsch
Дата рождения
18 июня 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Актер
Место рождения
Пьемонт, Калифорния, США
Популярные фильмы
9.1
Гравити Фолз
(2012)
8.1
Карандаши против пикселей
(2023)
8.0
Митчеллы против Машин
(2021)
Фильмография Алекс Хирш
Жанр
Все
Анимация
Биография
Детектив
Детский
Документальный
Комедия
Мистика
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2021
2020
2012
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актер
3
Сценарист
4
Автор идеи
2
8.1
Карандаши против пикселей
Pencils Vs Pixels
анимация, биография, документальный
2023, США
Смотреть трейлер
Корпорация «Заговор»
комедия, анимация
2021, США
Космобой
приключения, детский, фантастика
2021, США
8
Митчеллы против Машин
The Mitchells vs. the Machines
анимация, комедия
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6
Дом совы
комедия, детский, фэнтези
2020, США
9.1
Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика
2012, США
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