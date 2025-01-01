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Алекс Хирш Alex Hirsch
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Алекс Хирш

Alex Hirsch

Дата рождения
18 июня 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Актер
Место рождения
Пьемонт, Калифорния, США

Популярные фильмы

Гравити Фолз 9.1
Гравити Фолз (2012)
Карандаши против пикселей 8.1
Карандаши против пикселей (2023)
Митчеллы против Машин 8.0
Митчеллы против Машин (2021)

Фильмография Алекс Хирш

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 2 Сериалы 4 Актер 3 Сценарист 4 Автор идеи 2
Карандаши против пикселей 8.1
Карандаши против пикселей Pencils Vs Pixels
анимация, биография, документальный 2023, США
Смотреть трейлер
Корпорация «Заговор»
Корпорация «Заговор»
комедия, анимация 2021, США
Космобой
Космобой
приключения, детский, фантастика 2021, США
Митчеллы против Машин 8
Митчеллы против Машин The Mitchells vs. the Machines
анимация, комедия 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дом совы 6
Дом совы
комедия, детский, фэнтези 2020, США
Гравити Фолз 9.1
Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика 2012, США
6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
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