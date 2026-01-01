Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Киноафиша
Фильмы
Митчеллы против Машин
Награды и номинации мультфильма Митчеллы против Машин
Награды и номинации мультфильма Митчеллы против Машин 2021
О мультфильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
