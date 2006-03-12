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Ли Рэ
Lee Re
Киноафиша
Персоны
Ли Рэ
Ли Рэ
Lee Re
Дата рождения
12 марта 2006
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Шесть летающих драконов
(2015)
8.2
Надежда
(2013)
7.5
Альгамбра: Воспоминания о королевстве
(2018)
Фильмография Ли Рэ
6.8
Проект мистера Шина
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Астрал. Мёртвое сердце
Devils Stay
ужасы
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.5
Зов ада
драма, фэнтези, ужасы, дорама
2021, Южная Корея
Родной город
триллер, детектив
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Bando
ужасы, триллер
2020, Южная Корея
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Альгамбра: Воспоминания о королевстве
драма, комедия, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
7
Привет с того света
драма, комедия, дорама
2016, Южная Корея
8.6
Шесть летающих драконов
драма, боевик, исторический, дорама
2015, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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Новости о Ли Рэ
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