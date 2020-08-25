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Со вспышки зомби-вируса, показанной в фильме «Поезд в Пусан», прошло четыре года. Население Южной Кореи эвакуировалось, а сам полуостров полностью захвачен пожирателями плоти. Бывший военный Хан Джон-сок и ещё несколько человек отправляются из Гонконга в заражённую местность, чтобы перегнать грузовик с деньгами. Но оказывается, что там ещё остались выжившие, и они могут быть не менее опасными, чем зомби. Поезд в Пусан 2: Полуостров Уже само описание сюжета намекает, что…