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Поезд в Пусан 2: Полуостров Поезд в Пусан 2: Полуостров
Киноафиша Фильмы Поезд в Пусан 2: Полуостров Отзывы о фильме «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Bando Поезд в Пусан 2: Полуостров 2020 / Корея
5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Со вспышки зомби-вируса, показанной в фильме «Поезд в Пусан», прошло четыре года. Население Южной Кореи эвакуировалось, а сам полуостров полностью захвачен пожирателями плоти. Бывший военный Хан Джон-сок и ещё несколько человек отправляются из Гонконга в заражённую местность, чтобы перегнать грузовик с деньгами. Но оказывается, что там ещё остались выжившие, и они могут быть не менее опасными, чем зомби. Поезд в Пусан 2: Полуостров Уже само описание сюжета намекает, что…

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Комментарии Обсудить в чате
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Макс Коржеваткин 25 августа 2020, 10:23
Оценка
Судя по трейлеру фильм не имеет ни чего общего по духу со второй частью.Выживание превратилось в боевик.
25 августа 2020, 10:23 Ответить
Макс Коржеваткин 25 августа 2020, 10:28
в ответ на сообщение Макс Коржеваткин от 25 августа 2020, 10:23
Оценка
Оговорился с прошлой частью данная частью не имеет ничего общего.
25 августа 2020, 10:28 Ответить
Андрей 9 марта 2022, 22:25
Оценка
очень слабое продолжение, а концовка вообще как в индийском кино (((
не рекомендую к просмотру, лучше бы первую часть еще раз пересмотрел
4 балла из 10ти!
9 марта 2022, 22:25 Ответить
ask.ustinova 28 марта 2022, 16:23
Оценка
Хуже первого, но все равно неплохо
28 марта 2022, 16:23 Ответить
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