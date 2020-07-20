Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехали!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ли Джон-хён
Ли Джон-хён
Lee Jeong-hyeon
О персоне
Фильмография
Новости
Ли Джон-хён
Lee Jeong-hyeon
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Фильмография Ли Джон-хён
Решение уйти
криминал, драма, мистика
2022, Корея
6.0
Акула: Начало
боевик, драма
2021, Корея
7.0
Поезд в Пусан 2: Полуостров
ужасы, триллер
2020, Корея
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Лучший результат-2020: раскрыты стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»
Картине удалось привлечь зрителей.
Написать
20 июля 2020 09:08
«Ничего не осталось»: представлен первый тизер «Поезда в Пусан 2»
Зомби атакуют со всех сторон.
Написать
2 апреля 2020 14:18
Все новости
Related video
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех