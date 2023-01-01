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Манк Манк
Киноафиша Фильмы Манк Награды и номинации фильма Манк
Mank Манк 2020 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Манк

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший грим
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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