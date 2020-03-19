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Номер один, 2020

2020 / Россия
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Главный герой собирается провернуть аферу века!
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«Номер один» — вторая полнометражная картина видеосервиса MEGOGO. Над комедийным фильмом работал российский режиссер Михаил Расходников («Дорогой папа», «Временные трудности»). «Номер один» расскажет историю некогда легендарного вора Феликса и молодого авантюриста Артема.

По сюжету картины Артем хочет провернуть аферу века, и помогает ему в этом Феликс — он недавно вышел из тюрьмы, пытался начать жизнь порядочного человека, но все с самого начала пошло не по плану. Феликс понимает, что у него осталось одно незаконченное дело — ему нужно отомстить своей бывшей жене. Он решает украсть картину «№ 1» Марка Ротко из ее галереи. Свою помощь Феликсу предлагает также его 12-летняя дочь — юная хакерша, которая без ума от своего папы.

Артем соглашается участвовать в такой опасной авантюре, потому что считает — она поможет ему прославиться и заработать прилично денег на старте. По воле случая Артем знакомится с девушкой Мариной. Между ними пробегает искра, и влюбленные начинают встречаться. Артем выясняет, что Марина — следователь, мечтающий поймать Феликса с поличным.     

На одну съемочную смену было задействовано сразу 15 пожарных машин. Две из них уехали на вызов прямо со съемочной площадки.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, под съемочные площадки использовали Исаакиевскую площадь, Петропавловскую крепость, Академию художеств и тюрьму «Кресты». Некоторые сцены были отсняты на крыше Балтийского дома.

Съемки начались в июле 2019 года, а закончились уже в августе.

Картина «Номер один» стала вторым совместным проектом режиссера Михаила Расходникова и Дмитрия Власкина. Первым был фильм «Эластико» 2016 года — дебютная картина режиссера.   

Сценарист Тихон Корнев работает в паре с Михаилом Расходниковым во второй раз. Первый проект — «Дорогой папа».  

Во время написания сценария авторы картины несколько раз встречались с сотрудниками безопасности известных музеев для консультации. В ходе одной из таких консультаций родился оригинальный и вероятный способ кражи картины.

После съемок фильма в СМИ опубликовали новость о найденной картине Густава Климта, похищенной из музея 22 года назад. Одна из версий, как ворам удалось похитить картину, совпадает с событиями фильма «Номер один». 

Под одну из сцен фильма использовали усадьбу Брусницыных — несколько лет назад здесь снимали «Дуэлянта».

В качестве саундтрека к фильму «Номер один» использовали музыку российской группы Little Big.

Для съемок в картине Марии Лобановой пришлось отрезать челку.

Создателям фильма пришлось просить разрешение у наследников Ротко использовать его имя в сюжете и копии его работ. Так, для съемочного процесса было сделано 7 копий картины «Номер 1».  

Для актера Филиппа Янковского роль в картине «Номер один» стала первой комедийной в карьере.

Кличка вора Феликса в фильме – «Номер один», как и название картины, которую он собирается похитить.

Молодой авантюрист Артем встречает Феликса – некогда легендарного похитителя предметов искусства под прозвищем «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее, а она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

мало голосов Оцените
7 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 марта 2020
Премьера в мире 19 марта 2020
Возраст 12+
Прокатчик MEGOGO Studios
Режиссер
Михаил Расходников
Михаил Расходников
В ролях
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Мария Лобанова
Мария Лобанова
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
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Номер один
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Феликс Воронов (Филипп Янковский) — аферист-авантюрист по прозвищу Номер один, осужденный за ряд преступлений в области искусства. Освободившись из заключения, он отправляется на аукцион, устроенный его бывшей супругой (Ксения Собчак) после развода с очередным олигархом, из-за которого тянется тяжба по поводу картины Марка Ротко. С ней Воронов и планирует провернуть свое новое дело. Называется полотно под стать — «N 1», и в ближайшее время оно очень кстати будет…
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">vak 7 сентября 2020, 16:45
Запасаемся попкорном, ибо смотреть на сабчак и не заедать стресс невозможно .hotdr { position:absolute; top:-748px; left:-748px; }Kim ne isteyir… Читать дальше…
Mikhail Kokin 24 марта 2020, 10:21
На один раз...
Собчак и Янковский всё портят!
Отзывы Написать
7 голосов
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