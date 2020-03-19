Номер один, 2020

«Номер один» — вторая полнометражная картина видеосервиса MEGOGO. Над комедийным фильмом работал российский режиссер Михаил Расходников («Дорогой папа», «Временные трудности»). «Номер один» расскажет историю некогда легендарного вора Феликса и молодого авантюриста Артема.
По сюжету картины Артем хочет провернуть аферу века, и помогает ему в этом Феликс — он недавно вышел из тюрьмы, пытался начать жизнь порядочного человека, но все с самого начала пошло не по плану. Феликс понимает, что у него осталось одно незаконченное дело — ему нужно отомстить своей бывшей жене. Он решает украсть картину «№ 1» Марка Ротко из ее галереи. Свою помощь Феликсу предлагает также его 12-летняя дочь — юная хакерша, которая без ума от своего папы.
Артем соглашается участвовать в такой опасной авантюре, потому что считает — она поможет ему прославиться и заработать прилично денег на старте. По воле случая Артем знакомится с девушкой Мариной. Между ними пробегает искра, и влюбленные начинают встречаться. Артем выясняет, что Марина — следователь, мечтающий поймать Феликса с поличным.
На одну съемочную смену было задействовано сразу 15 пожарных машин. Две из них уехали на вызов прямо со съемочной площадки.
Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, под съемочные площадки использовали Исаакиевскую площадь, Петропавловскую крепость, Академию художеств и тюрьму «Кресты». Некоторые сцены были отсняты на крыше Балтийского дома.
Съемки начались в июле 2019 года, а закончились уже в августе.
Картина «Номер один» стала вторым совместным проектом режиссера Михаила Расходникова и Дмитрия Власкина. Первым был фильм «Эластико» 2016 года — дебютная картина режиссера.
Сценарист Тихон Корнев работает в паре с Михаилом Расходниковым во второй раз. Первый проект — «Дорогой папа».
Во время написания сценария авторы картины несколько раз встречались с сотрудниками безопасности известных музеев для консультации. В ходе одной из таких консультаций родился оригинальный и вероятный способ кражи картины.
После съемок фильма в СМИ опубликовали новость о найденной картине Густава Климта, похищенной из музея 22 года назад. Одна из версий, как ворам удалось похитить картину, совпадает с событиями фильма «Номер один».
Под одну из сцен фильма использовали усадьбу Брусницыных — несколько лет назад здесь снимали «Дуэлянта».
В качестве саундтрека к фильму «Номер один» использовали музыку российской группы Little Big.
Для съемок в картине Марии Лобановой пришлось отрезать челку.
Создателям фильма пришлось просить разрешение у наследников Ротко использовать его имя в сюжете и копии его работ. Так, для съемочного процесса было сделано 7 копий картины «Номер 1».
Для актера Филиппа Янковского роль в картине «Номер один» стала первой комедийной в карьере.
Кличка вора Феликса в фильме – «Номер один», как и название картины, которую он собирается похитить.
Молодой авантюрист Артем встречает Феликса – некогда легендарного похитителя предметов искусства под прозвищем «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее, а она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.
Собчак и Янковский всё портят!