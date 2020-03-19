Номер один, 2020

На одну съемочную смену было задействовано сразу 15 пожарных машин. Две из них уехали на вызов прямо со съемочной площадки.

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, под съемочные площадки использовали Исаакиевскую площадь, Петропавловскую крепость, Академию художеств и тюрьму «Кресты». Некоторые сцены были отсняты на крыше Балтийского дома.

Съемки начались в июле 2019 года, а закончились уже в августе.

Картина «Номер один» стала вторым совместным проектом режиссера Михаила Расходникова и Дмитрия Власкина. Первым был фильм «Эластико» 2016 года — дебютная картина режиссера.

Сценарист Тихон Корнев работает в паре с Михаилом Расходниковым во второй раз. Первый проект — «Дорогой папа».

Во время написания сценария авторы картины несколько раз встречались с сотрудниками безопасности известных музеев для консультации. В ходе одной из таких консультаций родился оригинальный и вероятный способ кражи картины.

После съемок фильма в СМИ опубликовали новость о найденной картине Густава Климта, похищенной из музея 22 года назад. Одна из версий, как ворам удалось похитить картину, совпадает с событиями фильма «Номер один».

Под одну из сцен фильма использовали усадьбу Брусницыных — несколько лет назад здесь снимали «Дуэлянта».

В качестве саундтрека к фильму «Номер один» использовали музыку российской группы Little Big.

Для съемок в картине Марии Лобановой пришлось отрезать челку.

Создателям фильма пришлось просить разрешение у наследников Ротко использовать его имя в сюжете и копии его работ. Так, для съемочного процесса было сделано 7 копий картины «Номер 1».

Для актера Филиппа Янковского роль в картине «Номер один» стала первой комедийной в карьере.

Кличка вора Феликса в фильме – «Номер один», как и название картины, которую он собирается похитить.