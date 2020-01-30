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Мария Лобанова

Мария Лобанова
Мария Лобанова
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Дата рождения
8 апреля 2006
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, Россия
Рост
162 см
Биография Марии Лобановой

Родилась 8 апреля 2006 года. Москва, Россия.

Фильмография Марии Лобановой
Буран
Буран
триллер 2022, Россия
0.0
Маленький воин
Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.0
Номер один
Номер один
комедия, приключения 2020, Россия
0.0
Приключения экспоната
Приключения экспоната
приключения, комедия, драма, мелодрама 2019, Россия
5.0
Успех
Успех
комедия, мелодрама 2019, Россия
5.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
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30 января 2020 09:59
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