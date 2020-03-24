Наша рецензия

Феликс Воронов (Филипп Янковский) — аферист-авантюрист по прозвищу Номер один, осужденный за ряд преступлений в области искусства. Освободившись из заключения, он отправляется на аукцион, устроенный его бывшей супругой (Ксения Собчак) после развода с очередным олигархом, из-за которого тянется тяжба по поводу картины Марка Ротко. С ней Воронов и планирует провернуть свое новое дело. Называется полотно под стать — «N 1», и в ближайшее время оно очень кстати будет…