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Номер один Номер один
Киноафиша Фильмы Номер один Отзывы о фильме «Номер один»
Номер один 2020 / Россия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Номер один»

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Наша рецензия

Феликс Воронов (Филипп Янковский) — аферист-авантюрист по прозвищу Номер один, осужденный за ряд преступлений в области искусства. Освободившись из заключения, он отправляется на аукцион, устроенный его бывшей супругой (Ксения Собчак) после развода с очередным олигархом, из-за которого тянется тяжба по поводу картины Марка Ротко. С ней Воронов и планирует провернуть свое новое дело. Называется полотно под стать — «N 1», и в ближайшее время оно очень кстати будет…

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Mikhail Kokin 24 марта 2020, 10:21
Оценка
На один раз...
Собчак и Янковский всё портят!
24 марта 2020, 10:21 Ответить
Елизавета Козлова 25 марта 2020, 11:04
Неужели на это фуфло кто-то ещё пойдет???
25 марта 2020, 11:04 Ответить
">vak 7 сентября 2020, 16:45
Оценка
Запасаемся попкорном, ибо смотреть на сабчак и не заедать стресс невозможно .hotdr { position:absolute; top:-748px; left:-748px; }Kim ne isteyir desin amma men kapitalbank vakansiya tapdim ve muraciyet etdim.
7 сентября 2020, 16:45 Ответить
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