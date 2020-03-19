«Номер один»: Рецензия Киноафиши

Феликс Воронов (Филипп Янковский) — аферист-авантюрист по прозвищу Номер один, осужденный за ряд преступлений в области искусства. Освободившись из заключения, он отправляется на аукцион, устроенный его бывшей супругой (Ксения Собчак) после развода с очередным олигархом, из-за которого тянется тяжба по поводу картины Марка Ротко. С ней Воронов и планирует провернуть свое новое дело. Называется полотно под стать — «N 1», и в ближайшее время оно очень кстати будет выставлено в музее. Тем же вечером Воронов знакомится с начинающим пройдохой Артемом (Дмитрий Власкин), который очень хотел бы навязаться к легенде криминального мира в ученики: сенсей с завидным постоянством произносит «удивите меня», но проникается к юноше симпатией. Также в команде Феликса для этого дела оказываются его смышленая не по годам дочь (Мария Лобанова), маляр (Андрей Федорцов) и автомеханик (Николай Шрайбер). Помешать преступлению может только следователь Марина (Рина Гришина), написавшая по уголовному делу Феликса диплом. И именно в эту девушку Артем имел неосторожность влюбиться.

Номер один

«Номер один» является гармоничной парой прошлогоднему «Миллиарду». Если режиссер Прыгунов воспевал Собянинскую Москву, то Расходников с чувством использует фоном для перемещений своих героев и Исаакий, и маленькие питерские дворики. Обе авантюрные комедии становятся переосмыслением зрительского кинематографа нулевых: если в «Миллиарде» читалось влияние французского мейнстрима за продюсерством Люка Бессона, то «Номер один» стилистически похож на отечественное жанровое кино тех же лет. Расходников, в принципе, успешно работает со стилизацией — еще во «Временных трудностях» советское время было не только естественно воспроизведено на экране, но и отражено в воспитательной интонации фильма. То же касается и «Эластико», который выглядел добротной компиляцией британского кино про футбол и дворовой русской эстетики. Также значим и образ патриарха — не случаен выбор Владимира Машкова для главного героя «Миллиарда» и Филиппа Янковского для «Номера один». Первый логически продолжал свою роль плутовского олигарха из девяностых «Лимиты», в новом времени его герой, теряя свои позиции, просто грабил самого себя. Этот образ также был созвучен тому статусу «отца», который присущ актеру в последние годы как в театре по отношению к своим подопечным, так и на экране, когда поучал и наставлял героев нового времени: Козловского в «Экипаже» или Петрова в «Герое».

Номер один

«Номер один» не то чтобы сложнее «Миллиарда» — он не повторяет Прыгуновское оптимистичное настроение, у Расходникова в центре повествования меланхолик, автор-творец (а Янковский в нулевых в большей степени востребованный режиссер, чем актер), в какой-то мере трагик, вокруг которого сплачивается не столько коллективный образ ребенка (Машков руководил бандой, состоящей из своих биологических детей), сколько банда аутсайдеров, которой, как подобает законам жанра, все же должно неистово везти. Да, линия отца и дочери также важна, поскольку продолжается извечный мотив преемственности, и тот факт, что Феликс просидел несколько лет за решеткой, не слишком понимая некоторые особенности современного мира, иронически это подчеркивают.

Номер один

Эти две истории взаимодополняют друг друга. Это важная ступень для отечественного кино в осмыслении тех культурных кодов, что подпитывали жанр в нулевые; а теперь станет переходной ступенью в мутации криминальной комедии в дальнейшем. В отрыве от этого контекста «Номер один» — временами забавное, в руках Расходникова художественно выразительное, но периодически избыточное в своих нескончаемых остротах кино, которое может понравиться любителям сюжетов про самые разные, порой абсурдные ограбления. Но это тот случай, когда его ценность в развитии отечественного мейнстрима куда важнее, поскольку фиксирует движение по самоанализу индустрии последних двадцати лет.

Антон Фомочкин