«Любовь и монстры»: Рецензия Киноафиши

Юра Скворцов (кочующий в последние годы по сомнительным проектам Роман Курцын) недавно пережил развод с женой. Лечить душевные раны бравый молодец решает за рубежом — видимо, негативная печать закрепилась за образом русских красавиц в сознании Юры. Во вселенной «Любви и монстров» коронавируса нет, поэтому границы открыты, и Скворцов летит в солнечную Болгарию оттянуться на полную катушку.

Здесь, под жарким солнцем Средиземноморья, на территории курортного комплекса он встречает местную публику. Жгучая красотка Бояна, работающая в службе правопорядка (болгарская актриса Лорина Камбурова), с первых минут отказывает парню с и без того разбитым сердцем во всех смыслах. Местный сторож-философ Стоян (небезызвестный Ян Цапник) появляется из непроглядных кустов на территории комплекса с очередной «глубокой» мыслью. Хрупкий человек творчества, художник Мигель (Кирилл Кяро), ваяет из неизвестных материалов скульптуры категории «высокое искусство».

Любовь и монстры

Все меняется постепенно, но едва заметно. Особенно внимательным, как это ни парадоксально, становится главный герой Юра Скворцов. Беспробудно заливая горе алкоголем (в чемодане из России Юра привез с собой несколько бутылок водки), Скворцов подмечает то странные звуки, доносящиеся во дворе среди ночи, то пропавших маленьких собачек, которые неожиданно перестали гулять по утрам, убежав от хозяйки. Неожиданно болгарский курорт стал местом дислокации страшных и древних чудовищ, которые пожирают все живое на свое пути. Остановить их может… алкоголь! То, что русскому хорошо, монстру смерть! Вооружившись алкоорудиями, Скворцов, Бояна и Стоян (два богатыря и богатырша) решают проучить инопланетных захватчиков.

Весь этот опус с невообразимо банальным сюжетом — творение Екатерины Краснер, выпускницы ВГИКа (мастерская Джаника Файзиева). Одним из первых громких проектов Екатерины после окончания учебы стала короткометражная лента «Магия превыше всего» — не откровенная копирка с «Гарри Поттера», а скорее попытка адаптации написанной Роулинг истории к российской действительности. И визуально, и стилистически 30-минутный фильм выглядел более чем нестыдно, авторы даже показывали его на американском Comic-Con’е в Сан-Диего.

Любовь и монстры

Дальше, по всей видимости, в мир творческого креатива с открытым и незамутненным сознанием вторглись продюсеры-бумеры из Dixi TV. И началось… Сначала нелепый русский постапокалипсис «Молодые и сильные выживут» в виде сериала о конфронтации двух групп людей, потерявших память и восстанавливающих ее. Теперь еще более низкопробный опус, грубо стилизованный под романтическую комедию с пошлым юмором и алкоголем. В картине «Любовь и монстры» просто нет живого места, она катастрофически «проседает». История буквально возникает на пустом месте, у нее нет ни предпосылок, ни внятного развития. Героев ведет разве что святой дух — иначе их мотивацию ничем не объяснить.

Не ясно, действительно ли весь талант Екатерины Краснер с концами утонул под гнетом продюсерского диктата. Но, кажется, что в этом проекте от ее режиссуры не осталось ровным счетом ничего. Между короткометражкой «Магия превыше всего» и данной картиной пропасть глубже Марианской впадины — кажется, постановщик остался не у дел и просто отсутствовал на площадке. В лучшем случае банально лишился права итогового монтажа (не секрет, что это частая практика в российском кинопроизводстве — отсюда столько историй о снятии фамилии с титров). Где-то в середине фильма здравый смысл окончательно покидает экран и отправляется на лечение в далекие страны — поправлять, собственно, здоровье после того, что с ним сотворили.

Немного про актеров. Роман Курцын по сути играет Романа Курцына из среднестатистической российской комедии с его участием. Щепотку Макса из «Гуляй, Вася!», несколько грамм Саши из «Самого Нового года» и сверху украшаем Колей из «Балканского рубежа» (нужна же брутальность для сражения с монстрами). Мимика, повадки, телодвижения — все в Курцыне кричит о статичности и застое из фильма в фильм. Вот Лорина Камбурова — маленькое украшение этой вакханалии. Пусть ее персонаж и служит исключительно функцией, а не активно действующим героем (привычное положение дел для российских комедий, в особенности последнего десятилетия), те редкие моменты, когда она-таки пытается обуздать творящийся на экране хаос, — «лучик света» в этой бездарной тьме.

Любовь и монстры

Появления Кирилла Кяро в этом проекте — настоящая загадка: вероятно, звезда отечественных сериалов, известных благодаря Netflix и за рубежом, не устоял перед размером гонорара. Даже Ян Цапник — актер с богатой фильмографией, который, казалось бы, способен отличить стоящий проект от гиблого, — появляется в нескольких эпизодах. Его герой Стоян по большей части несет откровенную чушь, то и дело предлагая абсурдные идеи по противодействию монстрам. Впрочем, последние двое в конечном итоге превращаются в фон для любовной линии Скворцова и Бояны.

«Любовь и монстры» из той категории фильмов, после просмотра которых становится жалко потраченного времени. Но и подобная комедийная халтура, по всей видимости, может найти путь к зрителю, который будет предъявлять максимально низкие требования к просматриваемому контенту. Кому-то будет достаточно и наличие пышной груди Анны Семенович, трясущейся под песню группы «Ленинград».