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Юлия Афанасьева
Yuliya Afanaseva
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Юлия Афанасьева
Юлия Афанасьева
Yuliya Afanaseva
Дата рождения
4 мая 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Жуковский, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Юлии Афанасьевой
Родилась 4 мая 1992 года. Жуковский, Россия.
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Популярные фильмы
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драма
2025, Россия
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военный, драма
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Позывной «Журавли»
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Свидетель
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