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Юлия Афанасьева
Юлия Афанасьева Yuliya Afanaseva
Киноафиша Персоны Юлия Афанасьева

Юлия Афанасьева

Yuliya Afanaseva

Дата рождения
4 мая 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Жуковский, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Юлии Афанасьевой

Родилась 4 мая 1992 года. Жуковский, Россия.

Популярные фильмы

Мамкина звездочка 7.8
Мамкина звездочка (2022)
Дина и доберман 7.6
Дина и доберман (2022)
Чикатило 7.6
Чикатило (2021)

Фильмография Юлии Афанасьевой

Дед Фомич 4.9
Дед Фомич Ded Fomich
комедия 2026, Россия
Смотреть трейлер
Самогон. Снайперский шабаш 5.4
Самогон. Снайперский шабаш
военный, драма 2025, Россия
Укрощение «Пантеры»
Укрощение «Пантеры»
драма, военный 2025, Россия
Солдатская мать 5.8
Солдатская мать
военный, драма 2025, Россия
Мальчик-птица 5.7
Мальчик-птица Malchik-ptitsa
драма 2025, Россия
Самогон 5.6
Самогон
военный, драма 2024, Россия
Позывной «Журавли» 6.5
Позывной «Журавли»
драма, военный, мини-сериал 2023, Россия
Свидетель 4.3
Свидетель Svidetel
драма 2023, Россия
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Новости о Юлии Афанасьевой
Okko представил первый трейлер сериала «След Чикатило»
Okko представил первый трейлер сериала «След Чикатило»
В Okko стартует сериал «Тень Чикатило»
В Okko стартует сериал «Тень Чикатило»
Серийный убийца охотится на женщин в трейлере сериала «Тень Чикатило»
Серийный убийца охотится на женщин в трейлере сериала «Тень Чикатило»
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