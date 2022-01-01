Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Марчелло Фонте

Марчелло Фонте

Marcello Fonte
Марчелло Фонте
Марчелло Фонте Marcello Fonte
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Марчелло Фонте

Родился 7 ноября 1978 года. Италия.

Фильмография Марчелло Фонте
Жить
Жить
драма 2019, Италия
5.0
Пиноккио
Пиноккио
фэнтези, драма, приключения 2019, Великобритания / Италия / Франция
5.0
Я — миллиардер
Я — миллиардер
драма 2018, Италия
5.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши