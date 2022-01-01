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Марчелло Фонте
Марчелло Фонте
Marcello Fonte
О персоне
Фильмография
Марчелло Фонте
Marcello Fonte
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Дата рождения
7 ноября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Марчелло Фонте
Родился 7 ноября 1978 года. Италия.
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Фильмография Марчелло Фонте
Жить
драма
2019, Италия
5.0
Пиноккио
фэнтези, драма, приключения
2019, Великобритания / Италия / Франция
5.0
Я — миллиардер
драма
2018, Италия
5.0
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