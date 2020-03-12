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Пиноккио Пиноккио
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Pinocchio Пиноккио 2019 / Великобритания / Италия / Франция
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Пиноккио»

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Наша рецензия

Благодаря усилиям Алексея Толстого, как сообщает Википедия, ссылаясь на Белинского, сказку Карло Коллоди в России долгое время не издавали, чтобы воспитывать российских детей на куда более добром Буратино (хотя, конечно, не в доброте было дело изначально). Так что совершенно нормально для российской аудитории не знать, в чём особенность книги «Пиноккио», а думать лишь, что это итальянский аналог Буратино. Можно вспомнить мультфильм студии Дисней, которому европейский текст сказки…

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Комментарии Обсудить в чате
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Танюша Кузьмина 12 марта 2020, 18:48
Куда дели билеты в Мираж Синема?!
Вчера вечером во всех Миражах было, сегодня ни одного! Или что, в Миражах отменили сегодня показ?
12 марта 2020, 18:48 Ответить
Марина Федоренко 18 марта 2020, 12:58
Оценка
Категоричное нет. Фильм хуже некуда сердобольная занудная скука, мелодрама на детскую тему. Сердобольность круче чем в России развели (ослом стал, камнем топили, рыба-кит проглатывала и т.д.). На первом плане все, кроме Пиноккио, а он просто бегающий созерцатель в кадре. Я бы на месте детей весь фильм просилась домой.
18 марта 2020, 12:58 Ответить
Mikhail Kokin 24 марта 2020, 10:23
Фильм своеобразный...
Впрочем как и книга!
24 марта 2020, 10:23 Ответить
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