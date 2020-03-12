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Благодаря усилиям Алексея Толстого, как сообщает Википедия, ссылаясь на Белинского, сказку Карло Коллоди в России долгое время не издавали, чтобы воспитывать российских детей на куда более добром Буратино (хотя, конечно, не в доброте было дело изначально). Так что совершенно нормально для российской аудитории не знать, в чём особенность книги «Пиноккио», а думать лишь, что это итальянский аналог Буратино. Можно вспомнить мультфильм студии Дисней, которому европейский текст сказки…