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Маурицио Ломбарди
Maurizio Lombardi
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Маурицио Ломбарди
Маурицио Ломбарди
Maurizio Lombardi
Дата рождения
17 ноября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Маурицио Ломбарди
Родился 17 ноября 1973 года. Флоренция, Италия.
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