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Десять дней с Сантой Десять дней с Сантой
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10 giorni con Babbo Natale

Десять дней с Сантой, 2020

2020 / Италия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Новогодняя семейная комедия о приключениях итальянцев в Швеции
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Десять дней с Сантой»

«10 дней с Сантой» — отличный вариант для просмотра в преддверии Нового года. Помимо атмосферы зимнего праздника, лента режиссера и сценариста Алессандро Дженовези содержит обилие гэгов и остроумные диалоги. Универсальный юмор порадует публику всех возрастов.

Продолжение уморительной комедии «Папа за маму», ставшей главным кассовым хитом итальянского проката в 2019 году. В сиквеле зрителей ждет возвращение полюбившихся персонажей, как и прежде попадающих во всевозможные передряги. Будьте уверены, эта безумная семейка не даст заскучать ни на секунду!

Блистательные актерские работы Фабио Де Луиджи («Спрячь бабушку в холодильнике») и Валентина Лодовини («Коко Шанель», «Начать с нуля»), давно зарекомендовавших себя в комедийном жанре. Впрочем, юные артисты ничуть им не уступают, а порой и вовсе крадут шоу.

Между всеми исполнителями образовалась подлинная химия, столь важная для семейного кино.

Кинокартина «10 дней с Сантой» придется по душе тем, кто соскучился по итальянскому кинематографу, столь редко достигающему российских кинотеатров. Здесь есть все для веселого времяпровождения: искрометные шутки, динамичный сюжет и красочный визуальный ряд!

«10 дней с Сантой» — прямое продолжение комедийного фильма «Папа за маму», вышедшего в российский прокат летом 2021 года. У себя на родине первая часть, на итальянском языке именуемая «10 дней без мамы», стала доступна зрителям двумя годами ранее.

Режиссерское кресло вновь занял Алессандро Дженовези, выступивший автором сценария. В Италии он известен не только кинопостановками, но и работой в театре. Он написал и поставил целый ряд пьес, часть из которых впоследствии получили экранизации.

Алессандро Дженовези уже обращался к теме зимних праздников в своей ранней кинокомедии «Самое худшее Рождество в моей жизни».

К своим ролям вернулись все звезды оригинала. Фабио Де Луиджи сыграл отца семейства Карло, Валентина Лодовини воплотила образ его жены Джулии, тогда как Анджелика Элли, Бьянка Усай и Маттео Кастеллуччи предстали на экране в качестве непоседливых детишек.

Изначально предполагалось, что комедия появится в итальянских кинотеатрах 16 декабря 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 премьера состоялась на платформе Prime Video.

Валентина Лодовини получила приз за лучшую женскую роль в рамках ежегодной национальной премии «Серебряная лента».

Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого как Санта-Клаус, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так-то просто.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 30 декабря 2020
Премьера онлайн 4 декабря 2020
Премьера в мире 4 декабря 2020
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Алессандро Дженовези
Алессандро Дженовези
В ролях
Фабио Де Луиджи
Фабио Де Луиджи
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Мелисса Бартолини
Анна Далтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Десять дней с Сантой 2 постера
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В семье Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулии (Валентина Лодовини) наступили сложные времена: он устал в одиночку за всеми ухаживать, она недовольна тем, что ее упрекают в чрезмерной любви к работе, а их дети от них отдалились. Поэтому, когда Джулию приглашают на собеседование в Стокгольм, Карло сажает все семейство в древний дом на колесах и вместе они отправляются в Швецию. Однако вскоре Карло сбивает на дороге мужчину в костюме Санта-Клауса (Диего Абатантуоно), уверенного, что он…
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30 декабря 2021 18:47
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