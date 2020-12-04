Десять дней с Сантой, 2020

5 причин посмотреть фильм «Десять дней с Сантой»

«10 дней с Сантой» — отличный вариант для просмотра в преддверии Нового года. Помимо атмосферы зимнего праздника, лента режиссера и сценариста Алессандро Дженовези содержит обилие гэгов и остроумные диалоги. Универсальный юмор порадует публику всех возрастов.

Продолжение уморительной комедии «Папа за маму», ставшей главным кассовым хитом итальянского проката в 2019 году. В сиквеле зрителей ждет возвращение полюбившихся персонажей, как и прежде попадающих во всевозможные передряги. Будьте уверены, эта безумная семейка не даст заскучать ни на секунду!

Блистательные актерские работы Фабио Де Луиджи («Спрячь бабушку в холодильнике») и Валентина Лодовини («Коко Шанель», «Начать с нуля»), давно зарекомендовавших себя в комедийном жанре. Впрочем, юные артисты ничуть им не уступают, а порой и вовсе крадут шоу.

Между всеми исполнителями образовалась подлинная химия, столь важная для семейного кино.

Кинокартина «10 дней с Сантой» придется по душе тем, кто соскучился по итальянскому кинематографу, столь редко достигающему российских кинотеатров. Здесь есть все для веселого времяпровождения: искрометные шутки, динамичный сюжет и красочный визуальный ряд!