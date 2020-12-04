Десять дней с Сантой, 2020

5 причин посмотреть фильм «Десять дней с Сантой»
«10 дней с Сантой» — отличный вариант для просмотра в преддверии Нового года. Помимо атмосферы зимнего праздника, лента режиссера и сценариста Алессандро Дженовези содержит обилие гэгов и остроумные диалоги. Универсальный юмор порадует публику всех возрастов.
Продолжение уморительной комедии «Папа за маму», ставшей главным кассовым хитом итальянского проката в 2019 году. В сиквеле зрителей ждет возвращение полюбившихся персонажей, как и прежде попадающих во всевозможные передряги. Будьте уверены, эта безумная семейка не даст заскучать ни на секунду!
Блистательные актерские работы Фабио Де Луиджи («Спрячь бабушку в холодильнике») и Валентина Лодовини («Коко Шанель», «Начать с нуля»), давно зарекомендовавших себя в комедийном жанре. Впрочем, юные артисты ничуть им не уступают, а порой и вовсе крадут шоу.
Между всеми исполнителями образовалась подлинная химия, столь важная для семейного кино.
Кинокартина «10 дней с Сантой» придется по душе тем, кто соскучился по итальянскому кинематографу, столь редко достигающему российских кинотеатров. Здесь есть все для веселого времяпровождения: искрометные шутки, динамичный сюжет и красочный визуальный ряд!
«10 дней с Сантой» — прямое продолжение комедийного фильма «Папа за маму», вышедшего в российский прокат летом 2021 года. У себя на родине первая часть, на итальянском языке именуемая «10 дней без мамы», стала доступна зрителям двумя годами ранее.
Режиссерское кресло вновь занял Алессандро Дженовези, выступивший автором сценария. В Италии он известен не только кинопостановками, но и работой в театре. Он написал и поставил целый ряд пьес, часть из которых впоследствии получили экранизации.
Алессандро Дженовези уже обращался к теме зимних праздников в своей ранней кинокомедии «Самое худшее Рождество в моей жизни».
К своим ролям вернулись все звезды оригинала. Фабио Де Луиджи сыграл отца семейства Карло, Валентина Лодовини воплотила образ его жены Джулии, тогда как Анджелика Элли, Бьянка Усай и Маттео Кастеллуччи предстали на экране в качестве непоседливых детишек.
Изначально предполагалось, что комедия появится в итальянских кинотеатрах 16 декабря 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 премьера состоялась на платформе Prime Video.
Валентина Лодовини получила приз за лучшую женскую роль в рамках ежегодной национальной премии «Серебряная лента».
Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого как Санта-Клаус, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так-то просто.