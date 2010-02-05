Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Исчезновение Харухи Судзумии
Исчезновение Харухи Судзумии

Suzumiya Haruhi no shôshitsu 18+
О фильме

17 декабря был обычный школьный день. Скоро наступает новый год, поэтому у Харухи появилась идея организовать вечеринку по этому поводу. Однако, по какой-то причине мир для Кёна на следующий день полностью изменился, после некоторых сомнений он понял, что Харухи больше нет в его школе. Нагато теперь не пришелец, Микуру — обычная школьница, а следа загадочного переведённого ученика и не было. Что же будет делать Кён?

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 7 ноября 2011
Премьера в мире 5 февраля 2010
Дата выхода
26 апреля 2012 Германия
10 февраля 2010 США PG-13
22 октября 2010 Тайвань
11 ноября 2010 Южная Корея
5 февраля 2010 Япония
MPAA PG-13
Другие названия
Suzumiya Haruhi no shôshitsu, The Disappearance of Haruhi Suzumiya, La Desaparición de Haruhi Suzumiya, Das Verschwinden der Haruhi Suzumiya, Haruhi Suzumiya kadumine, La disparition de Haruhi Suzumiya, La scomparsa di Haruhi Suzumiya, Sự Biến Mất Của Suzumiya Haruhi, Suzumiya Haruhiui Sosil, The Vanishment of Haruhi Suzumiya, Зникнення Харухі Судзумії, Исчезновение Харухи Судзумии, 凉宫春日的消失, 涼宮ハルヒの消失, 涼宮春日的消失
Режиссер
Ясухиро Такемото
Тацуя Исихара
В ролях
Саяка Аоки
Юко Гото
Юко Гото
Нацуко Куватани
Мегуми Матсумото
Фильмы похожие на Исчезновение Харухи Судзумии
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера 7.7
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера (2019)
Укрась прощальное утро цветами обещания 7.8
Укрась прощальное утро цветами обещания (2018)
Девушки и танки 7.4
Девушки и танки (2017)
В этом уголке мира 7.8
В этом уголке мира (2016)
Волчьи дети Амэ и Юки 8.4
Волчьи дети Амэ и Юки (2012)
Девочка, покорившая время 7.7
Девочка, покорившая время (2006)
Аниме про Новый год Аниме про Новый год

Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 17 голосов
