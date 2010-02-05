17 декабря был обычный школьный день. Скоро наступает новый год, поэтому у Харухи появилась идея организовать вечеринку по этому поводу. Однако, по какой-то причине мир для Кёна на следующий день полностью изменился, после некоторых сомнений он понял, что Харухи больше нет в его школе. Нагато теперь не пришелец, Микуру — обычная школьница, а следа загадочного переведённого ученика и не было. Что же будет делать Кён?