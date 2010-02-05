Отзывы о мультфильме
Meow_Meow_ Bro 14 ноября 2024, 22:24
Лучшее аниме ever
17 декабря был обычный школьный день. Скоро наступает новый год, поэтому у Харухи появилась идея организовать вечеринку по этому поводу. Однако, по какой-то причине мир для Кёна на следующий день полностью изменился, после некоторых сомнений он понял, что Харухи больше нет в его школе. Нагато теперь не пришелец, Микуру — обычная школьница, а следа загадочного переведённого ученика и не было. Что же будет делать Кён?
|26 апреля 2012
|Германия
|10 февраля 2010
|США
|PG-13
|22 октября 2010
|Тайвань
|11 ноября 2010
|Южная Корея
|5 февраля 2010
|Япония