Кай с самого детства самоучкой играет на фортепиано, которое стоит в лесу неподалеку от его школы. Однажды в школе появляется новый ученик Сюхэй Амамия, который, как оказывается, хорошо играет на фортепиано. Кай приглашает друга в «фортепианную рощу», где стоит его инструмент. Сюхэй пробует играть, но фортепиано не издает ни звука… На нем может играть только Кай. Звуки музыки в исполнении Кая трогают его друга до глубины души. Об этой истории узнает учитель музыки АДЗИНО, и игра Кая также сильно потрясает его. Звуки этой музыки навевают ему воспоминания о его собственном музыкальном прошлом. На следующий день учитель играет Каю разные мелодии, но Кай может исполнить все, кроме произведения Шопена. В душе Кая возникает смятение, и он обращается к учителю с просьбой научить его играть. За это учитель берет с него слово, что Кай примет участие в конкурсе…