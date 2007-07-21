Меню
О фильме

Кай с самого детства самоучкой играет на фортепиано, которое стоит в лесу неподалеку от его школы. Однажды в школе появляется новый ученик Сюхэй Амамия, который, как оказывается, хорошо играет на фортепиано. Кай приглашает друга в «фортепианную рощу», где стоит его инструмент. Сюхэй пробует играть, но фортепиано не издает ни звука… На нем может играть только Кай. Звуки музыки в исполнении Кая трогают его друга до глубины души. Об этой истории узнает учитель музыки АДЗИНО, и игра Кая также сильно потрясает его. Звуки этой музыки навевают ему воспоминания о его собственном музыкальном прошлом. На следующий день учитель играет Каю разные мелодии, но Кай может исполнить все, кроме произведения Шопена. В душе Кая возникает смятение, и он обращается к учителю с просьбой научить его играть. За это учитель берет с него слово, что Кай примет участие в конкурсе…

Страна Япония
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 1 мая 2020
Премьера в мире 21 июля 2007
Дата выхода
21 июля 2007 Австралия G
27 апреля 2009 Германия
17 июня 2009 Франция
30 октября 2008 Южная Корея
21 июля 2007 Япония
Другие названия
Piano no mori, The Piano Forest, El bosque del piano, Piano Forest, A Floresta do Piano, Az erdő zongorája, O Mundo Perfeito de Kai, Piano Forest - Il Piano Nella Foresta, Piano Forest: The Perfect World of Kai, The Perfect World of Kai, Рояль в лесу, ピアノの森, 琴之森, 琴之森 劇場版
Режиссер
Масаюки Кодзима
Все актеры и съемочная группа
Аниме, в которых музыка — это тоже персонаж
Аниме, в которых музыка — это тоже персонаж Иногда музыка в аниме — больше, чем просто сопровождение кадров. Она дышит вместе с героями, усиливает драму, оживляет невидимое и становится самостоятельной силой, без которой история теряет голос. Музыка может рассказать о мире больше, чем слова, и именно такие примеры мы собрали в этой подборке.
12 августа 2025 15:59
