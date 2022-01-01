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Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
Киноафиша Фильмы Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера Отзывы о мультфильме «Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера»
Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера 2019 / Япония
7.7 Оцените
29 голосов
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Отзывы о мультфильме «Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера»

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Мужчины в красивых мундирах с эполетами. Женщины в длинных платьях цвета берлинской лазури. Королевская власть, аристократические семейства, элитные пансионы и званые балы. Где-то в двух шагах - бедность, нищета и разруха. Совсем недавно на континенте закончилась Великая Война, и не все еще смогли адаптироваться к новой мирной жизни. Среди них - и Вайолет Эвергарден. Странная девушка невероятной кукольной красоты, история происхождения которой никому неизвестна. На войне Вайолет была солдатом,…

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