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Счастье в конверте Счастье в конверте
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Счастье в конверте 2020 / Россия
7.8 Оцените
34 голоса
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Отзывы о фильме «Счастье в конверте»

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После трудового дня три работницы почтамта за ужином ведут беседу о том, насколько многое раньше решалось с помощью отправленных писем, написанных  на бумаге, когда отделение было полно людей, приходящих отправить или забрать свою весточку. Ненароком наиболее опытная из них, отслужившая на этом посту несколько десятков лет, вспомнит три истории, в которых послания, написанные от руки, уже в наше время стали важными в упоминаемый момент жизни их героев. Два товарища, чья дружба тянется еще…

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lida-bocarova 19 сентября 2019, 16:24
Побывали с мамой на закрытом показе замечательного и очень трогательного фильма "Счастье в конверте". Это истории о самых обычных людях, о горьких и радостных событиях в их жизни, близких каждому из нас. Все новеллы трогают до глубины души, и, как бы это сказать, играют на наших самых тайных внутренних струнах. Всякий раз, когда появляется новый герой, ты думаешь - ну это же про меня, а вот это про моих знакомых... Каждая история - важный жизненный урок.
Нас очень редко трогает какой-нибудь фильм, точнее, последние несколько лет ни один из фильмов сильно ничем не зацепил. Да и от "Счастья в конверте", собственно, также не ждали ничего особенного. Но... мы рыдали. Да что там говорить - плакал весь зал, даже взрослые мужчины. Это действительно уникальный семейный фильм. Обязательно сходите - точно не пожалеете.
19 сентября 2019, 16:24 Ответить
Олеся Хлопонина 11 декабря 2019, 12:45
Посмотрела фильм «Счастье в конверте», как часть молодежной фокус-группы, хочу сказать, что я, как и вся наша фокус-группа, были очень впечатлены и еще долго обсуждали фильм уже за пределами опроса. Фильм очень душевный и по-настоящему добрый, что встречается редко в современном кинематографе. Уверена, он будет интересен людям всех возрастов и каждый найдет в нем что-то для себя и заставит задуматься. Очень порадовало, что фильм не использует стандартные сюжетные ходы, а герои иногда принемают на первый взгляд не самые очевидные в сложившейся ситуации решения, так что наблюдать за фильмом, сюжетными линиями и их переплетениями очень интересно. Очень жду появления фильма в прокате и всем советую посмотреть.
11 декабря 2019, 12:45 Ответить
Екатерина Хроменко 16 декабря 2019, 14:33
О фильме могу говорить много и долго, но лишь хорошее. Все 3 сюжетные линии фильма, так сильно переплетены и профессионально обыграны, что не хотелось отрываться ни на секунду. Он для всех и каждого, очень рекомендую!
16 декабря 2019, 14:33 Ответить
Полина Иванова 18 декабря 2019, 15:43
Без всякого сомнения, тёплый, искренний, настоящий - именно такие эмоции вызывает фильм «Счастье в конверте».
После просмотра картины хочется скорее написать всем родным и близким, посмотреть забытые фотографии и перечитать когда-то написанные письма. Фильм о дружбе, любви, о памяти, счастье и в целом, о жизни! О её хрупкости, ценности и неповторимости.
Фильм о русской душе, с удивительными кадрами нашей страны, бескрайними просторами.
Искренне советую такое простое, семейное, но одновременно честное кино о каждом из нас, которому веришь.
18 декабря 2019, 15:43 Ответить
Vrubite.tehno 12 марта 2020, 18:20
Оценка
Была участником фокус -группы при тестировании фильма. И не могу не поделиться впечатлениями.
О положительном. Во-первых, это очень хорошо подобранный актерский состав. На протяжении всей картины я верила героям и не сомневалась в искренности сказанных ими слов. Во-вторых, я осталась довольна саундтреком. Почти всегда музыка дополняла кадр, который, к слову, тоже был очень интересным. Потрясающие пейзажи - мне даже захотелось посетить места из фильма. В-третьих, сама история оказалась близкой для меня, после просмотра мне захотелось сразу же позвонить своим родителям и поговорить. Ведь фильм напоминает, что нет и не может быть для нас ничего ближе наших близких. О чем мы спохватываемся, когда уже поздно.
Есть и то, что мне не понравилось в фильме. Он о наших днях, но в нем присутствуют военные сцены, как воспоминания о прошлом. Они, на мой взгляд, не всегда были к месту. Возможно, в силу моего возраста, я не понимаю показанного на экране, но в течении просмотра мне хотелось их перемотать.
В целом же фильм получился достойным! Я очень рада, что российское кино снято на высоком уровне. Я безусловно рекомендую показать этот фильм родителям, или сходить на него вместе с детьми. Вообще он прекрасно подходит для семейного просмотра.
12 марта 2020, 18:20 Ответить
learningonline 13 марта 2020, 12:22
Оценка
Мне, как зрителю, так и хочется сказать: "Ну, наконец-то!". И поздравить российский кинематограф с появлением стОящего кино!
Действительно, я НАКОНЕЦ-ТО!) увидела свет в беспросветной темноте тоннеля под названием российское кино. Этим лучиком света, как ни казалось бы странно, стал малобюджетный художественный фильм «Счастье в конверте», не обласканный финансово минкультом России, не блистающий наличием звезд первой величины, не сверкающий рекламными глянцами афиш и трейлерами на телевидении. Но точно открывающий страницу нового российского кино, в котором главными критериями становятся не возрастные рамки, а родство интересов и семейная принадлежность, а также расчет на думающего кинозрителя.
Думаю, что наконец-то) можно говорить о смене вектора на действительно доброе российское семейное кино, которое учит слышать и понимать друг друга, любить и беречь своих родных, дает возможность общаться и устранять конфликты, оценивать свои поступки со стороны.
В фильме «Счастье в конверте»,
НАКОНЕЦ-ТО!), не меня, кинозрителя, с рекламных и телевизионных экранов уверяют, что фильм основан на реальных событиях, а я сама это понимаю. Потому что то, что происходит на экране в том, или ином варианте случалось и в моей жизни: или со мной или с моими близкими, с моей семьей.
НАКОНЕЦ-ТО!), мне не навязывают искусственную историю о выдуманном спасении мира, в которую предполагается, что я должна поверить. А я сама сопереживаю и соучаствую в простых, таких понятных и каждодневных событиях из обыкновенной жизни, из которых и складывается наше бытие на этом свете среди родных и любимых.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу не запустение и разруху в городах, а ту страну, которую я знаю и люблю с детства: с ее необъятными просторами и добрыми отзывчивыми людьми, которые могут взять в дом бездомного человека, обогреть и сделать членом своей семьи, которые несмотря на бедность умеют радоваться, делиться, оставаться честными и помогать друг другу.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу потрясающую игру актрисы Эры Зиганшиной, которая в своей 30 минутной роли 15 минут "говорит" глазами, в которых такая боль, что кажется сердце сейчас разорвется... И это глаза обиженной матери.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу учителя, умного и понимающего, не который "глобус пропил", а который является авторитетом у детей, потому что он тонко чувствует детскую душу, умеет увидеть страдания детей и дает им возможность поверить в мечту и волшебство. И ты вдруг начинаешь понимать, как мало мы знаем о проблемах своих детей в их детской жизни.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу, как в кинозале люди плачут: но не от жестокости происходящего на экране и безысходности и отчаяния, а от очищения и любви к окружающим и чувства вины за ту невнимательность, которую, возможно, ты сам когда-то допустил по отношению к своим близким... родителям…
Каждый найдет в фильме "Счастье в конверте" свои " НАКОНЕЦ-ТО!)"... Фильм может понравиться или не понравиться. Но вот равнодушным точно не оставит. Никого...
13 марта 2020, 12:22 Ответить
vas.elena241 14 марта 2020, 23:34
Оценка
Фильм прекрасный , красиво снятый , талантливо сыгранный и очень трогательный и душевный . Обязательно запастись носовыми платками !
14 марта 2020, 23:34 Ответить
kuruntyaeva 21 марта 2020, 13:25
Оценка
Ходила с детьми, очень интересный фильм, трогательный, я наревелась😢. Ходила с 11-летним ребенком и 8-летним, им тоже было интересно 👌
21 марта 2020, 13:25 Ответить
Александр Загребельный 19 июня 2020, 17:00
Оценка
Замечательная картина. Заставляет задуматься. Снято прекрасно, замечательная сюжетная линия и игра актеров. После просмотра, становишься чище и внимательнее к родным, к людям вокруг. Начинаешь смотреть на мир менее агрессивно и озлобленно. Фильм очень тронул. Уверен это кино на многие поколения и обязательно войдет в историю русского кинопроката.
19 июня 2020, 17:00 Ответить
Лариса Барановская 20 сентября 2020, 14:43
Оценка
Фильм г...., пардон, дерьмо в конверте, опять пардон - в обертке красочной! И комментарии слюнявые, такие же.
20 сентября 2020, 14:43 Ответить
vas.elena241 9 марта 2022, 16:48
Оценка
Три трогательные истории , красивой и талантливо рассказыны и главное - с душой .
9 марта 2022, 16:48 Ответить
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