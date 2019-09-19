После трудового дня три работницы почтамта за ужином ведут беседу о том, насколько многое раньше решалось с помощью отправленных писем, написанных на бумаге, когда отделение было полно людей, приходящих отправить или забрать свою весточку. Ненароком наиболее опытная из них, отслужившая на этом посту несколько десятков лет, вспомнит три истории, в которых послания, написанные от руки, уже в наше время стали важными в упоминаемый момент жизни их героев. Два товарища, чья дружба тянется еще…
Нас очень редко трогает какой-нибудь фильм, точнее, последние несколько лет ни один из фильмов сильно ничем не зацепил. Да и от "Счастья в конверте", собственно, также не ждали ничего особенного. Но... мы рыдали. Да что там говорить - плакал весь зал, даже взрослые мужчины. Это действительно уникальный семейный фильм. Обязательно сходите - точно не пожалеете.
После просмотра картины хочется скорее написать всем родным и близким, посмотреть забытые фотографии и перечитать когда-то написанные письма. Фильм о дружбе, любви, о памяти, счастье и в целом, о жизни! О её хрупкости, ценности и неповторимости.
Фильм о русской душе, с удивительными кадрами нашей страны, бескрайними просторами.
Искренне советую такое простое, семейное, но одновременно честное кино о каждом из нас, которому веришь.
О положительном. Во-первых, это очень хорошо подобранный актерский состав. На протяжении всей картины я верила героям и не сомневалась в искренности сказанных ими слов. Во-вторых, я осталась довольна саундтреком. Почти всегда музыка дополняла кадр, который, к слову, тоже был очень интересным. Потрясающие пейзажи - мне даже захотелось посетить места из фильма. В-третьих, сама история оказалась близкой для меня, после просмотра мне захотелось сразу же позвонить своим родителям и поговорить. Ведь фильм напоминает, что нет и не может быть для нас ничего ближе наших близких. О чем мы спохватываемся, когда уже поздно.
Есть и то, что мне не понравилось в фильме. Он о наших днях, но в нем присутствуют военные сцены, как воспоминания о прошлом. Они, на мой взгляд, не всегда были к месту. Возможно, в силу моего возраста, я не понимаю показанного на экране, но в течении просмотра мне хотелось их перемотать.
В целом же фильм получился достойным! Я очень рада, что российское кино снято на высоком уровне. Я безусловно рекомендую показать этот фильм родителям, или сходить на него вместе с детьми. Вообще он прекрасно подходит для семейного просмотра.
Действительно, я НАКОНЕЦ-ТО!) увидела свет в беспросветной темноте тоннеля под названием российское кино. Этим лучиком света, как ни казалось бы странно, стал малобюджетный художественный фильм «Счастье в конверте», не обласканный финансово минкультом России, не блистающий наличием звезд первой величины, не сверкающий рекламными глянцами афиш и трейлерами на телевидении. Но точно открывающий страницу нового российского кино, в котором главными критериями становятся не возрастные рамки, а родство интересов и семейная принадлежность, а также расчет на думающего кинозрителя.
Думаю, что наконец-то) можно говорить о смене вектора на действительно доброе российское семейное кино, которое учит слышать и понимать друг друга, любить и беречь своих родных, дает возможность общаться и устранять конфликты, оценивать свои поступки со стороны.
В фильме «Счастье в конверте»,
НАКОНЕЦ-ТО!), не меня, кинозрителя, с рекламных и телевизионных экранов уверяют, что фильм основан на реальных событиях, а я сама это понимаю. Потому что то, что происходит на экране в том, или ином варианте случалось и в моей жизни: или со мной или с моими близкими, с моей семьей.
НАКОНЕЦ-ТО!), мне не навязывают искусственную историю о выдуманном спасении мира, в которую предполагается, что я должна поверить. А я сама сопереживаю и соучаствую в простых, таких понятных и каждодневных событиях из обыкновенной жизни, из которых и складывается наше бытие на этом свете среди родных и любимых.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу не запустение и разруху в городах, а ту страну, которую я знаю и люблю с детства: с ее необъятными просторами и добрыми отзывчивыми людьми, которые могут взять в дом бездомного человека, обогреть и сделать членом своей семьи, которые несмотря на бедность умеют радоваться, делиться, оставаться честными и помогать друг другу.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу потрясающую игру актрисы Эры Зиганшиной, которая в своей 30 минутной роли 15 минут "говорит" глазами, в которых такая боль, что кажется сердце сейчас разорвется... И это глаза обиженной матери.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу учителя, умного и понимающего, не который "глобус пропил", а который является авторитетом у детей, потому что он тонко чувствует детскую душу, умеет увидеть страдания детей и дает им возможность поверить в мечту и волшебство. И ты вдруг начинаешь понимать, как мало мы знаем о проблемах своих детей в их детской жизни.
НАКОНЕЦ-ТО!), я вижу, как в кинозале люди плачут: но не от жестокости происходящего на экране и безысходности и отчаяния, а от очищения и любви к окружающим и чувства вины за ту невнимательность, которую, возможно, ты сам когда-то допустил по отношению к своим близким... родителям…
Каждый найдет в фильме "Счастье в конверте" свои " НАКОНЕЦ-ТО!)"... Фильм может понравиться или не понравиться. Но вот равнодушным точно не оставит. Никого...
Авторизация по e-mail