«Мое прекрасное лето с Софи»: Рецензия Киноафиши

Учебный год подошел к концу, подарив Найме, только что отметившей свое 16-летие, долгожданные каникулы под палящим солнцем Канн. Мама, работающая уборщицей в дорогом отеле, предлагает дочке пройти летнюю стажировку в местном ресторане, вот только это не входит в планы молодой девушки, мечтающей о свободе и веселье. На первый взгляд это удается найти с кузиной Софи, приезжающей на лето из Парижа. Своей уверенностью и раскованностью столичная красавица полностью покоряет Найму, которая поддается очарованию жизненного девиза Carpe diem (Лови момент), вытатуированного на копчике двоюродной сестры. На вечерней прогулке девушки привлекают внимание двух богатых туристов, приплывших в город на собственной яхте. Вот тот самый момент, который точно не упустит опытная София, утягивая за собой и Найму, быстро влюбляющуюся в роскошную жизнь.

За этим пленительным фасадом, расцветающим под палящим лазурным солнцем, спрятано лишь горькое разочарование. Здесь происходит довольно бездушный обмен молодости, красоты и сексуальности на временные богатства, привилегии и подарки, которые становятся синонимом местной беззаботности. Разобраться с рамками личной свободы юной Найме только предстоит, а пока она получает подарок — своеобразный знак посвящения (или подкуп) в виде сумки Chanel. Точно такую же носит и гедонистка Софи, неверующая в любовь, которую с легкостью заменили утехи и приключения. Размытая мораль — главный спутник этого отдыха. Но Найму сложно назвать наивной, она прекрасно понимает происходящее и готова подыгрывать авантюре, наблюдая за Софи, но не переходя черту.

Мое прекрасное лето с Софи

Намного ценнее оказывается поиск настоящего и разговоры о подлинном, будь то произведение искусства, ценность которого может быть скрыта от неподготовленных глаз, естественная красота, не исправленная хирургическим скальпелем, и простые на первый взгляд мысли, больше похожие на мираж. Это показательно в разговоре о литературе, где пытающаяся угодить всем и поддержать разговор Софи вспоминает о любимой французской писательнице Маргерит Дюрас. На секунду нам позволяют заглотнуть приманку и увидеть девушку с другой стороны, но это всего лишь очередная пыль в глаза. Ее размышления звучат заученными фразами, рассыпающимися при первом вопросе о любимой книге. Но даже такая неловкость не способна заставить Софи показать свою слабость и неуверенность, вместо этого она предлагает искупаться, моментально обнажая грудь и пытаясь вернуть контроль.

Все это время голос разума не покидает Найму, напоминая о себе через старого школьного друга Додо, мечтающего стать актером, маму, постоянно обслуживающую зазнавшихся богачей, и через одного из туристов с яхты, уважающего принципы и честь юной девушки, с которыми она не готова расстаться, лишь увидев ценник дорогих часов в магазине. Но это всего лишь будничные стороны жизни Наймы, делающей первые осторожные шаги на пути взросления. За ее душу никто не ведет ожесточенной борьбы, она наблюдатель, подошедший к развилке и знакомящийся со всеми возможными путями, чтобы в конце сделать собственный выбор.

Мое прекрасное лето с Софи

«Мое прекрасное лето с Софи» — кино о красивых людях с черствой душой и замерзшим сердцем, с легкостью променявших все на атласную кожу. Желание подчинить собственную сексуальность, приравненную к личной свободе, оборачивается лишь новой тюрьмой, превращая ее обладательницу в питомца зоопарка. Об этом размышляют богатые туристы на яхте еще до встречи с девушками, но уже подводя итог предстоящему мимолетному курортному роману. Местная объективизация и постоянный сексизм сбивают с ног, ощущаясь анахронизмом далекого прошлого, как и откровенная визуальная попытка разговора о запутанной морали. Несмотря на это, картина достигает своей цели, разговаривая со зрителем на сложные темы простым языком, а заодно дарит яркое солнце и Лазурный берег, в которые будет сложно не влюбиться.

Константин Киценюк