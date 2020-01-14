Мина Фарид

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Фильмография Мины Фарид
Мое прекрасное лето с Софи
драма, комедия
2019, Франция
5.0
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Самая дорогая эскортница Франции дебютировала в фильме «Мое прекрасное лето с Софи»
В 2010 году весь мир обсуждал внезапно разразившийся скандал с участием главных французских футболистов во главе с Франком Рибери. В прессе всплыла информация, что известный футболист сборной Франции и ФК «Бавария» был замечен в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.
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14 января 2020 16:52
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