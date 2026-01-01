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Мина Фарид
Mina Farid
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Персоны
Мина Фарид
Мина Фарид
Mina Farid
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.6
Мое прекрасное лето с Софи
(2019)
Фильмография Мины Фарид
5.6
Мое прекрасное лето с Софи
Une fille facile / Easy Girl
драма, комедия
2019, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Новости личной жизни Мине Фарид
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