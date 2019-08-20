«Трудности выживания»: Рецензия Киноафиши

Выжить в России зачастую сложнее, чем даже на необитаемом острове. Молодой журналистке Нине (Елизавета Кононова) по сюжету фильма «Трудности выживания» придется проверить это утверждение и выжить на необитаемом острове недалеко от берегов Керчи, с недавних пор еще и аннексированном Россией. Директор радиостанции «Юмор FM» (камео Николая Фоменко), на котором девушка работает стажеркой, отправляет ее снять на камеру (черт знает, зачем радиостанции видеоблог) эксцентричного дикаря-миллиардера, который, судя по новости в местном крымском интернет-издании, решил поселиться вдали от людей. Приехав с оператором на место, Нина находит Щукина, главреда этого СМИ (Ян Цапник), где новость, разумеется, придумали ради трафика. Непонятно почему, но Щукин в этом признаваться заезжей ревизорше не собирается и подговаривает некоего юношу, смазливого фотографа Андрея (Василий Бриченко), отправиться на ближайший остров и сыграть дикаря при помощи накладной бороды.

За новыми работами в фильмографии продюсера Василия Соловьева (ранее он был спортивным комментатором) интересно следить. Его картины, особенно последние из них (не будем учитывать «Россию-88»), легки, симпатичны, от них начинаешь хорошо себя чувствовать. Такие фильмы в английском языке называют feel-good movies. Например, «Хороший мальчик» Оксаны Карас, спродюсированный Соловьевым и выигравший главный приз «Кинотавра», — благостный фильм взросления, солнечный, яркий, имеющий мало отношения к реальной жизни (что совсем не делает его хуже). «Как новый», показанный на фестивале «Окно в Европу», как и «Трудности выживания» снят на тему туризма. Правда, снимался он не на Черном море, а в Таиланде, но по смыслу похоже. Картины Соловьева — это как беззаботные путешествия с рюкзаками: команда не только фильм сняла, но еще и отдохнула хорошо, хочется надеяться. Его можно считать тем редким российским продюсером, который, хоть и придерживается жанровых рамок, все же хочет понравиться и зрителю, а не только Фонду кино.

По аналогии с жанром easy-listening (легкая музыка, фоновая, понятная) назовем этот подвид кинематографа easy-watching. Настолько easy, что его можно просто не запомнить. Это очень в духе какого-нибудь Netflix, который не чурается и кино авторского, и совсем простенького — фонового, незатейливого, но зато ненавязчивого, как «Трудности выживания». Собственно, этот фильм, судя по титрам, снимался в партнерстве с онлайн-кинотеатром Okko.

Трудности выживания

Данная картина, дебют Евгения Торреса в полном метре (раньше он работал над столь же ненапряжным сериалом «Интерны»), — ромком, который параллельно пытается передать дух стивенсовского «Острова сокровищ» или, скорее, игровых серий Lara Croft или Uncharted. Разница в том, что герои этого фильма не ищут какие-то конкретные клады: Нина и Андрей, персонажи, придуманные сценаристами друг для друга (и это очевидно с самого начала), просто пытаются найти какую-нибудь работу, чтобы было чем платить за квартиру и жилье. Вот такие у современного россиянина мечты. Торрес, возможно, между строк сравнивает реальные жизненные сложности (например, отсутствие на необитаемом острове такой мелочи, как пресная вода) и тотальную неустроенность жизни молодых. А может, даже не догадывается об этом сравнении, и посему, перелетев через скомканную кульминацию, где горе-робинзоны получают «неожиданный» шанс к спасению от специально подъехавших богов из машины, фильм так быстро продвигается к завершению любовной линии, не приходящей в сознание. «Трудности выживания» — довольно складный фильм, но что-то не дает ему спрыгнуть с края баркаса в море осмысленности. Все время полураздетые главные герои намекают, что лавстори сексуализирована неспроста, но никакой разрядки эта линия не получает: возрастной рейтинг — всего 16+. Комедийности могли бы добавить более взрослые актеры. Например, в картине есть многообещающий капитан баркаса (Александр Самойленко, друг-стоматолог в «Папиных дочках»), посланец потусторонних сил, сталкер с похмельем с костюмированными антропоморфными монстриками, порождениями белой горячки капитана-алкоголика, которых видит только он. Жаль, что за пределы анекдотов о выпивохах на флоте ничего не выходит. Персонаж Яна Цапника наоборот слишком скучен — обычный бессовестный пройдоха. Единственный отдаленно забавный эпизод с ним выглядит так: он в голодном ночном бреду, переплывая море на надувной лодке, встретит Лизу Кононову в образе русалки, которая припомнит ему, что у него нет совести, потому что он, эгоист, всех бросил умирать.

Что ж, Соловьев и Торрес хотя бы дают героям повидать море, Нине — даже за счет гипотетического Николая Фоменко. Не все в наши дни, когда выходят такие бедные на события фильмы о необитаемых островах, на которых не закопаны сокровища и не прячутся пираты, могут себе это позволить.

Егор Беликов