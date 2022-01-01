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Артем Маркарьян
Артем Маркарьян
О персоне
Фильмография
Артем Маркарьян
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Дата рождения
18 ноября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Краснодар, Россия
Рост
165 см
Биография Артема Маркарьяна
Родился 18 ноября 1991 года. Краснодар, Россия.
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Фильмография Артема Маркарьяна
Трудности выживания
комедия, мелодрама
2019, Россия
4.0
Класс коррекции
драма
2014, Россия
4.0
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