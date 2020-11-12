В идиллической горной деревушке в Мексике девочка по имени Копи (Вероника Альва) и ее лучший друг Гас (Луис Анхель Харамильо) счастливые бегают по улицам со своей собакой по имени Хико (Пабло Гама Итурраран) и запускают в небо воздушных змеев. В это же время где-то сидят жадные руководители горнодобывающих предприятий на очередном заседании совета директоров. Эти люди одержимы добычей золота и мечтают переработать каждый сантиметр гор в живописной деревне. Мэру поселения ничего не остается, как сообщить сельским жителям о предстоящих работах и пообещать им, что горная разработка принесет всему населению лишь богатство и процветание. Однако бабушка главной героини – Нана Петра (озвучивает Лила Даунс), которая является одной из трех хранительниц волшебной горы, – думает совершенно иначе. Вместе с другими хранителями она планирует отстоять деревенские горы, но ее внучка Копи отправляется на миссию раньше, когда случайно узнает, что ее мать на самом деле находится внутри священных гор.
В этом непростом путешествии Копи сопровождают верный пес Хико и лучший друг Гас, а также волшебный камень ее бабушки Наны. По пути они встретят говорящего кролика, рыдающее дерево и даже эксцентричного шамана-опоссума и в конечном итоге узнают, что пес Хико на самом деле обладает магическими способностями, которые являются ключом к решению многих проблем.
Это история о плачевном состоянии окружающей среды, вызванном горнодобывающими и промышленными корпорациями, показанная через призму детской искренней веры в силу дружбы, семейных уз и справедливости.
Это первый полнометражный анимационный фильм мексиканского режиссера Эрика Кабельо.
Персонажей анимационного фильма озвучил целый ансамбль известных мексиканских знаменитостей во главе с певцом Пабло Гамой Итуррараном, актрисой и певицей Вероникой Альвой, певицей Лилой Даунс, актером и певцом Энрике Гусманом, музыкантом Алексом Лора и восходящей звездой Луисом Анхелем Харамильо.
Анимационный фильм был создан при поддержке мексиканской кинокомпании Anima Estudios, которая занимается производством семейных развлекательных картин. Студия уже выпустила множество других популярных у себя на родине анимационных сериалов и фильмов, например, «Сказка волшебника» и «Лучший кот».
Премьера анимационного фильма в Мексике состоялась 12 ноября 2020 года во всех кинотеатрах страны.
За пределами Мексики стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ анимационного фильма. Мировая премьера состоялась 12 февраля 2021 года.
Актер Луис Анхель Харамильо также озвучил персонажа по имени Мигель в испаноязычной версии анимационного фильма «Тайна Коко».
