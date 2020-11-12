В идиллической горной деревушке в Мексике девочка по имени Копи (Вероника Альва) и ее лучший друг Гас (Луис Анхель Харамильо) счастливые бегают по улицам со своей собакой по имени Хико (Пабло Гама Итурраран) и запускают в небо воздушных змеев. В это же время где-то сидят жадные руководители горнодобывающих предприятий на очередном заседании совета директоров. Эти люди одержимы добычей золота и мечтают переработать каждый сантиметр гор в живописной деревне. Мэру поселения ничего не остается, как сообщить сельским жителям о предстоящих работах и пообещать им, что горная разработка принесет всему населению лишь богатство и процветание. Однако бабушка главной героини – Нана Петра (озвучивает Лила Даунс), которая является одной из трех хранительниц волшебной горы, – думает совершенно иначе. Вместе с другими хранителями она планирует отстоять деревенские горы, но ее внучка Копи отправляется на миссию раньше, когда случайно узнает, что ее мать на самом деле находится внутри священных гор.

В этом непростом путешествии Копи сопровождают верный пес Хико и лучший друг Гас, а также волшебный камень ее бабушки Наны. По пути они встретят говорящего кролика, рыдающее дерево и даже эксцентричного шамана-опоссума и в конечном итоге узнают, что пес Хико на самом деле обладает магическими способностями, которые являются ключом к решению многих проблем.

Это история о плачевном состоянии окружающей среды, вызванном горнодобывающими и промышленными корпорациями, показанная через призму детской искренней веры в силу дружбы, семейных уз и справедливости.