«Сельма в городе призраков»: Рецензия Киноафиши

Кажется, после «Тайны Коко», которую в свою очередь сравнивали с «Книгой жизни», о знаменитом (но не таком, как Хэллоуин) Дне Смерти ничего нового уже не снять. Но мексиканцы готовы поспорить даже с обладателем премии «Оскар». В конце концов, это их день, это их история, им её по миру и разносить. « Сельма в городе призраков » Карлоса Гутиеррез Медрано действительно предлагает новый взгляд на как будто традиционную историю. Или, правильнее будет сказать, этот мультфильм — своеобразный ориджин. Ведь у любого культа, даже самого местечкового, было своё начало.

Сельма живёт в городе Санта-Клара, которому сама Смерть подарила волшебную возможность раз в год с помощью простого ритуала вызывать в этот мир души родных и любимых. Все этой возможностью пользуются, кроме самой Сельмы. Ей с детства запрещено вызывать души родителей, которых она и не знала — её вырастила бабушка и двое кузенов. Разумеется, к 16-ти годам в душе девушки созрел такой гнев от неведения, что она пускается в опасное путешествие в Город Призраков, чтобы узнать, откуда она взялась, почему её происхождение такой секрет и вообще, какого чёрта?! Мистический триллер для детей начинается.

О недостатках этого мультфильма лучше сказать сразу, потому что они есть, но его достоинств не затмевают. Это, в первую очередь, сама визуализация. Аутентичный анимационный стиль, по своей угловатости ближе к «Книге жизни», нежели к округлой «Тайне Коко», в итоге застрял где-то между этими двумя примерами. Обладателю десяти премий Ariel Award явно хотелось сделать мультфильм для международной аудитории, то есть чуть менее странный для восприятия. В итоге у него получилось нечто, больше похожее на компьютерную игру для детей, чем мультипликационный фильм. Особенно это сравнение подходит к эпизодам, когда Сельма с братьями оказывается в некой таинственной пещере, а потом и вовсе у стен волшебной тюрьмы, застрявшей между мирами. Как будто надо пройти уровень в квесте: сначала обойти ловушки, а потом победить оживших гигантских стражей в испанском доспехи.

Сельма в городе призраков С другой стороны, именно вот эта яркая, как будто игровая часть и отличает «Сельму» от её мнимых конкурентов. Это не просто мультяшная драма, это полноценное приключенческое кино, квест, помесь «Индианы Джонса» с «Лабиринтом». Сценарий действительно выдержан от начала до конца и сохраняет интригу триллера, цепляя одну загадку за другой, а сколько их ещё там впереди — и не знаешь. История сложна и витиевата, как мексиканский узор. А локации — одна чудеснее и загадочнее другой. Главное, не запутаться в причинно-следственных связях и персонажах, большинство их которых появляются лишь как минутные функции и отрабатывают обязательную повестку. Будь то скелет шерифа, стыдящий сыновей за непочтительное отношение к предкам, или некие существа, которых хочется назвать скеленьонами — эдакий забавный и милый гибрид скелета и миньона, который нужен больше для умиления, чем для спасения человечества от вечной жизни.

Ещё один минус, хотя весьма условный, — чрезмерная эмоциональность, которая застилает ум, главной героини. Сельма вспыльчива, капризна и оттого порой совершает не самые разумные поступки. Конечно, её легко оправдать: сирота отчаялась отыскать правду. Однако когда от её одержимости страдают все вокруг, девушка, мягко говоря, начинает подбешивать. Но она же носитель важного урока о доверчивости и наивности всех подростков, которые ради удобной им правды готовы пойти за кем угодно. Разумеется, искренне полагая, что они уже взрослые.

Карнавальные персонажи — кузены — несут на себе всё комедийное бремя. Шутки в духе падения на банановой кожуре добавляют детского наива этому мультфильму и снижают потенциально возможный уровень страха. Ведь говорить с детьми о смерти, мёртвых, призраках надо ещё уметь. И одних ярких лепестков календулы явно будет не достаточно для украшения кадра, когда над Санта-Кларой нависнет подлинная смертельная угроза.

Как и большинство картин о Дне Смерти, «Сельма» учит зрителей простой истине: умению отпускать своих близких с миром в душе. С одной стороны. А с другой, помнить о них. Хрупкий баланс, который сложно соблюдать даже взрослым. Что уж говорить о детях с таким же буквальным мышлением, каким обладает красавица Сельма.

Мультфильм, от которого не ожидаешь ничего нового, преподносит немало сюрпризов. Это увлекательная и самобытная страшная сказка для детей, после которой возникает лишь один крамольный вопрос: а почему у нас в России Тот Свет не такой живенький, как у них в Мексике? Но вот на него пусть детям отвечают уже их собственные родители. А кинематографисты дарят радость. Вероника Скурихина