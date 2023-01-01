Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Клаустрофобы 2: Лига выживших, 2021: актеры и роли
Escape Room: Tournament of Champions
Клаустрофобы 2: Лига выживших
2021 / США
Смотреть трейлер
6.9
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Клаустрофобы 2: Лига выживших, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Робител
Adam Robitel
В ролях
Тейлор Расселл
Taylor Russell
Логан Миллер
Logan Miller
Изабель Фурман
Isabelle Fuhrman
Томас Кокерел
Thomas Cocquerel
Холлэнд Роден
Holland Roden
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Проклятое наследие
Отзывы
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
«Утопила»: об этом жутком поступке Аллы Пугачевой стало известно только сейчас
Тест: на какого учителя из известных фильмов вы похожи?
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Немцы пересняли «Чебурашку» и выдали за своего: до сих пор не извинились
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Успел сняться до трагедии: вы пожалеете, что не видели Бодрова в одной из последних ролей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить