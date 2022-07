1 Escape Room: Tournament of Champions Prologue Brian Tyler 2:30

2 Escape Room: Tournament of Champions (Brian Tyler and Kill The Noise Remix) Brian Tyler, Kill the Noise / Brian Tyler 3:23

3 Blood Money Brian Tyler 6:59

4 Let's Drive Brian Tyler 1:31

5 The Bank Brian Tyler 5:10

6 The Beach Brian Tyler 5:32

7 Uncoupled Detour Brian Tyler 4:08

8 Tournament of Champions Brian Tyler 3:20

9 Mystery Bag Brian Tyler 2:49

10 It's Electrifying Brian Tyler 5:45

11 Find a Pattern Brian Tyler 2:19

12 Endless Loop Brian Tyler 2:16

13 The Beach Part 2 Brian Tyler 6:39

14 Fighting Back Brian Tyler 2:06

15 Still in the Game Brian Tyler 4:26

16 Caught in the Rain Brian Tyler 3:04

17 Dear Diary Brian Tyler 3:46

18 Play or Die Brian Tyler 1:43

19 Great Escape Brian Tyler 4:10

20 Back to Normal Brian Tyler 2:36