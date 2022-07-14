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Изабель Фурман
Изабель Фурман
Isabelle Fuhrman
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Изабель Фурман
Isabelle Fuhrman
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Дата рождения
25 февраля 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Изабель Фурман
Родилась 25 февраля 1997 года. Вашингтон, Колумбия, США.
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Фильмография Изабель Фурман
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы
2022, США
0.0
Мания
триллер
2021, США
6.0
Последнее, что видела Мэри
драма, ужасы, триллер
2021, США
5.0
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер
2021, США
8.0
Дальше по коридору
ужасы, триллер, фэнтези, драма
2018, США
4.0
Дорогая Элеонора
комедия, драма, семейный
2016, США
6.0
Мобильник
ужасы, триллер
2016, США
3.0
Дикая местность Джеймса
драма
2014, США
5.0
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Эстер начинает свои страшные дела в трейлере фильма ужасов «Дитя тьмы: Первая жертва»
Заглавную роль вновь исполнила Изабель Фурман.
Написать
14 июля 2022 10:33
Зло проникает в дом религиозной семьи в трейлере фильма ужасов «Последнее, что видела Мэри»
Согласно Rotten Tomatoes, 80% отзывов критиков оказались положительными.
Написать
10 января 2022 16:23
Во всем виноваты русские: хоррор «Дитя тьмы» получит приквел
Малышка Эстер возвращается.
Написать
25 февраля 2020 09:38
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