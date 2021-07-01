Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Escape Room: Tournament of Champions
Poster of Escape Room: Tournament of Champions
Poster of Escape Room: Tournament of Champions
Poster of Escape Room: Tournament of Champions
Poster of Escape Room: Tournament of Champions
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 5.8
Rate
5 posters
Kinoafisha Films Escape Room: Tournament of Champions

Escape Room: Tournament of Champions

Escape Room: Tournament of Champions 18+
Напомним о выходе в прокат
Escape Room: Tournament of Champions - trailer in russian
Escape Room: Tournament of Champions  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2021
Online premiere 8 September 2021
World premiere 1 July 2021
Release date
23 September 2021 Russia SPPR 16+
1 July 2021 Australia
23 September 2021 Belarus
16 September 2021 Brazil
16 July 2021 Canada
15 July 2021 Czechia
16 July 2021 Estonia K-12
24 September 2021 Finland
11 August 2021 France
19 August 2021 Germany
16 July 2021 Great Britain
15 July 2021 Hong Kong
12 August 2021 Hungary
16 July 2021 Ireland
15 July 2021 Israel 12
23 September 2021 Kazakhstan 16+
16 July 2021 Lithuania N-13
29 July 2021 Netherlands
16 July 2021 Poland
16 July 2021 Romania
16 September 2021 Singapore
15 July 2021 Slovakia
14 July 2021 South Korea
13 August 2021 Spain
13 August 2021 Sweden
3 September 2021 Taiwan
11 November 2021 Thailand 15
16 July 2021 USA
15 July 2021 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $65,774,490
Production Columbia Pictures, Original Film, Shaken Not Stirred
Also known as
Escape Room: Tournament of Champions, Escape Room 2: Reto mortal, Escape Room 2, Escape Room 2: No Way Out, Escape Room: No Way Out, Клаустрофобы 2: Лига выживших, Căn Phòng Tử Thần: Cái Chết Trở Lại, Escape Game 2 : Gagner n'était que le début, Escape Game 2 : Le monde est un piège, Escape Room 2 - Gioco mortale, Escape Room 2 - No Way Out, Escape Room 2: Mueres por salir, Escape Room 2: Sem Saída, Escape Room 2: Tensão Máxima, Escape Room 2: Без излаза, Escape Room: Ha'Shalav Ha'Ba, Escape Room: Najlepsi z najlepszych, Escape Room: Без изход, Izlaušanās spēle 2: Izejas nav, Jeu d'évasion: Le tournoi des champions, Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası, Pabėgimo kambarys 2: Išėjimo nėra, Põgenemistuba 2: Väljapääsu ei ole, Scapă, dacă poți 2! Turneul campionilor, Úniková hra 2, Úniková hra: Turnaj šampiónů, Végtelen útvesztő 2. - Bajnokok csatája, Δωμάτιο διαφυγής: Τουρνουά πρωταθλητών, Смертельний лабіринт 2: Небезпека всюди, إيسكيب روم: نو واي اوت, غرفة الهروب: بطولة الأبطال, 이스케이프 룸 2: 노 웨이 아웃, 密室逃杀2, 密室逃殺: 倖存者遊戲, 密室逃生2, 密弒遊戲2：勝者危亡
Director
Adam Robitel
Adam Robitel
Cast
Taylor Russell
Taylor Russell
Logan Miller
Logan Miller
Isabelle Fuhrman
Isabelle Fuhrman
Thomas Cocquerel
Thomas Cocquerel
Holland Roden
Holland Roden
Cast and Crew
Similar films for Escape Room: Tournament of Champions
Escape Room 7.3
Escape Room (2019)
No Escape 5.6
No Escape (2020)
Don't Breathe 2 6.7
Don't Breathe 2 (2021)
The Deep House 5.4
The Deep House (2021)
The Unholy 6.0
The Unholy (2021)
Dark Web: Cicada 3301 5.0
Dark Web: Cicada 3301 (2021)
Spiral: From the Book of Saw 6.0
Spiral: From the Book of Saw (2021)
The Forever Purge 6.4
The Forever Purge (2021)
Fantasy Island 5.4
Fantasy Island (2020)
Initiation 6.1
Initiation (2020)
The Craft: Legacy 5.2
The Craft: Legacy (2020)
Freaky 6.6
Freaky (2020)

Film rating

6.9
Rate 56 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2017
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Евгений Федоров 10 September 2021, 10:17
Если честно вообще не понятно кто эти люди пищащие от восторга от этого фильма. Третьесортное кинцо с попыткой подвязать в сюжет идею из «пилы» и… Read more…
Алиса Додон 28 April 2019, 23:22
Посмотрели сейчас. Впечатлений куча. Моментов много, чтобы тоже поразмыслить как игроки. Уау. Загадки. Предположения. Страх. Выживание. Нервы.… Read more…
Goofs

Acid "rain" pours down in a scene and splashes onto the padlock of the phone box, yet the character is obliged to catch the "rain" in a ketchup bottle; the padlock ought to have been dissolved by then.

Quotes
GamesMaster [through a voice distorter] Tell us, Zoey. Did we do a good job convincing you?
Ben Miller Zoey, what's happening?
[the plane is hit by turbulence, significantly it's another escape room]
GamesMaster The game only ends when we say it ends.
[cut to black]
GamesMaster [last lines]
GamesMaster Thanks for flying Minos Air.
Film Trailers All trailers
Escape Room: Tournament of Champions - trailer in russian
Escape Room: Tournament of Champions Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Escape Room: Tournament of Champions
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more