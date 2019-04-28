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После событий первой части пара выживших героев Зоуи (Тейлор Расселл) и Бен Миллер (Логан Миллер) всё ещё не могут отойти от произошедшего. Девушка твёрдо решила, что должна вывести на чистую воду организацию «Минос», устраивающую смертельные квесты. Кажется, что ей удалось найти убежище злодеев. Но когда Зоуи и Бен попадают на место назначения, выясняется, что они стали участниками нового квеста. Вместе с ними смертельные ловушки будут проходить люди, выжившие в других подобных…