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Клаустрофобы 2: Лига выживших Клаустрофобы 2: Лига выживших
Киноафиша Фильмы Клаустрофобы 2: Лига выживших Отзывы о фильме «Клаустрофобы 2: Лига выживших»
Escape Room: Tournament of Champions Клаустрофобы 2: Лига выживших 2021 / США
8.1 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Клаустрофобы 2: Лига выживших»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После событий первой части пара выживших героев Зоуи (Тейлор Расселл) и Бен Миллер (Логан Миллер) всё ещё не могут отойти от произошедшего. Девушка твёрдо решила, что должна вывести на чистую воду организацию «Минос», устраивающую смертельные квесты. Кажется, что ей удалось найти убежище злодеев. Но когда Зоуи и Бен попадают на место назначения, выясняется, что они стали участниками нового квеста. Вместе с ними смертельные ловушки будут проходить люди, выжившие в других подобных…

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Алиса Додон 28 апреля 2019, 23:22
Посмотрели сейчас. Впечатлений куча. Моментов много, чтобы тоже поразмыслить как игроки. Уау. Загадки. Предположения. Страх. Выживание. Нервы. Паника. Честно? Эмоции переполняют. Ждём не дождемся выхода следующей части. Предпосылка к продолжению фильма есть. Посмотреть стоит.
28 апреля 2019, 23:22 Ответить
Андрей Андреев 21 мая 2019, 21:14
Нереально крутой фильм! Снят очень качественно и интересно! Буду ждать продолжение
21 мая 2019, 21:14 Ответить
Ксения Медик 12 июня 2019, 03:53
Дуже сподобався ваш фільм,буду чекати наступну серію.Я думаю вона буде така ж крута,як і перша.Весь час переживала за учасників цієї ігри,я наче була там з ними,відчувала ніби те тепло,холод,ніби прожила цей фільм,як вони.Моя оцінка 10000 із 10.
12 июня 2019, 03:53 Ответить
ElizavetaPersonal 8 июня 2021, 12:21
Оценка
На фильм обязательно пойду. 👍🏻👍🏻👍🏻 Лучше чем поддерживать русские 💩 фильмы.
8 июня 2021, 12:21 Ответить
Raul Shiralizade 15 июля 2021, 16:30
в ответ на сообщение ElizavetaPersonal от 8 июня 2021, 12:21
здравствуйте а в москве где можно смотреть я не как не смогла найти
15 июля 2021, 16:30 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2021, 10:00
в ответ на сообщение Raul Shiralizade от 15 июля 2021, 16:30
Здравствуйте. Премьеру в России перенесли, новая дата пока не называется. Следите за обновлениями на сайте.
16 июля 2021, 10:00 Ответить
Евгений Федоров 10 сентября 2021, 10:17
Оценка
Если честно вообще не понятно кто эти люди пищащие от восторга от этого фильма. Третьесортное кинцо с попыткой подвязать в сюжет идею из «пилы» и «пункт назначения». Тупизм главной «героини» просто зашкаливает (в прочем, как и остальных участников этого цирка).
Пишу просто чтобы реально кто то не пожалел потраченных денег на кинотеатр и времени. Нг если идёте на задние ряды, то этот фильм самое то;)
10 сентября 2021, 10:17 Ответить
egortepluhin9 24 сентября 2021, 09:24
Фильм хороший но продолжительность вообще не о чем,полтора часа,испытания конечно классные, динамичность хорошая,эффекты норм, но меня не зацепил,первая часть гораздо лучше и интересней.Но на разок хватит не более,это лично моё мнение
24 сентября 2021, 09:24 Ответить
User 25 сентября 2021, 15:54
Оценка
Хорошиц фильм, но явно хуже первой части
25 сентября 2021, 15:54 Ответить
landosia03 26 сентября 2021, 16:32
Оценка
Всем доброго времени суток!) \nДаже не представляю, почему у этого фильма такой низкий рейтинг на многих сайтах. Очень ждали продолжения всей семьёй и сегодня решили сходить на 2ую часть вопреки всем отзывам. Мы абсолютно не пожалели!!! Фильм как и первая часть держит в напряжении до самого конца, он динамичный, сюжет интересный и захвытывающий. Все остались довольны и с нетерпением ждём 3ей части!
26 сентября 2021, 16:32 Ответить
annamark2011 29 сентября 2021, 09:43
Оценка
Зря потраченное время! Фильм не советую никому. Первая часть была лучше. Поэтому и пошли на вторую. Ужасы на уровне подростков. Примитивный сценарий. Прям фу!
29 сентября 2021, 09:43 Ответить
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