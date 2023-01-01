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Eighth Grade Восьмой класс 2018 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Восьмой класс, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бо Бёрнэм Бо Бёрнэм Bo Burnham
В ролях
Элси Фишер Элси Фишер Elsie Fisher Джош Хэмилтон Джош Хэмилтон Josh Hamilton Джейк Шлойтер Эмили Робинсон Emily Robinson Дэниэл Золгадри Daniel Zolghadri
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