Netflix запустил в разработку «Энолу Холмс 3»

Как сообщает портал Collider в эксклюзивном материале, стрим-сервис Netflix дал добро на производство третьей части детективной франшизы «Энола Холмс». Глава отдела полнометражных фильмов Netflix Скотт Стубер дал интервью Collider, в котором поведал, что сейчас идет работа над сценарием триквела:

«Вы знаете, для нас Милли Бобби Браун является великолепной доморощенной звездой. Конечно, я имею в виду, что «Очень странные дела» — очень важный проект для нас, а Милли буквально росла на наших глазах в качестве актрисы. Весной у нас выходит с ней замечательный фильм под названием «Девица», которым занимается [режиссер] Хуан Карлос Фреснадильо. «Шерлок Холмс» — необычайно гибкий материал. Warner Bros. проделала отличную работу, выпустив фильмы с Дауни-младшим и Джудом Лоу, так что идея расширять эту интеллектуальную собственность при участии Милли нас воодушевляет. Сейчас мы работаем над сценарием, чтобы это реализовать. Но да, устремленность. Я бы хотел сделать еще одну часть [Энолы Холмс»]».

Напомним, в «Эноле Холмс 2» заглавная героиня открыла в Лондоне новый офис своего детективного агентства, который расположился за студией джиу-джитсу, принадлежащей Эдит (Сьюзан Уокома). Кроме того, Энола и виконт Тьюксбери (Луи Партридж) признались друг другу в любви.