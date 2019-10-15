Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Текст Текст
Киноафиша Фильмы Текст Отзывы о фильме «Текст»
Текст 2019 / Россия
7.4 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Текст»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2017 году, а в 2019-м случилось дело Ивана Голунова. Казалось, писатель-фантаст по старой привычке обогнал время, в этот раз пытаясь всего лишь ухватить актуальность: настолько жизнь походила на книжный сюжет. К счастью, закончились эти сперва похожие истории по-разному: на пятый день Голунова освободили, общественность его отстояла. Те события были началом новой волны гражданской активности, которая не спадала в столицах ещё несколько…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дима Степаненков 15 октября 2019, 15:14
ну я сразу могу сказать,что фильм будет полная параша...Потому что в нём Александр Петров снимается...это бездарный актёр,достойный сниматься только в массовке...бездарнейший типочек согласный на всё
15 октября 2019, 15:14 Ответить
ana347f 17 октября 2019, 13:47
в ответ на сообщение Дима Степаненков от 15 октября 2019, 15:14
Оценка
Ооо кинокритики диванные подъехали 😹
17 октября 2019, 13:47 Ответить
kurdian84 19 октября 2019, 07:25
Оценка
Сценарий фильма интересен, особенно про подкинутые наркотики, как раз этим летом Голунова так и хотели привлечь, в стране как в этом фильме все происходит.
Даже Баста реабилитировался с саундтреком к фильму, глубокий смысл закроил он в песне Страшно так жить.
19 октября 2019, 07:25 Ответить
Александр Вашурин 23 октября 2019, 14:28
это наша жизнь
23 октября 2019, 14:28 Ответить
Mikhail Kokin 24 октября 2019, 16:11
Оценка
Посмотрел фильм.
Понравился!
Конечно, всё это про нашу серую жизнь...
24 октября 2019, 16:11 Ответить
Ksenia Ignateva 24 октября 2019, 21:22
Оценка
Потрясающая игра Петрова не может оставить равнодушным ! 👏 Фильм сам по себе нудноват.. если бы не Петров то полное Г..
24 октября 2019, 21:22 Ответить
Ksenia Ignateva 24 октября 2019, 22:39
Оценка
Мы все смотрим в кино в первую очередь с целью сбежать от реальности. Уйти от безысходности серых будней, забыться в сказке. И в этом ничего плохого нет. Но иногда нужны фильмы, которые вытряхнут тебя из кокона, сломают матрицу, разбудят, очистят, вывернут душу и изменят что- то важное в тебе. Текст - это не просто экранизация хорошей книги, это большее. Это срез жизни. Это ты, твой сосед, твой одноклассник, сокурсник, коллега по работе. Твоя жизнь, твоя страна, твои проблемы, боль, страх, страсть, любовь и смерть. Вот так просто, как все гениальное.
24 октября 2019, 22:39 Ответить
juli-watel 24 октября 2019, 22:45
Оценка
Я крайне избирательна, относительно Российского кинематографа, особенно в отношении актера Петрова, так как он грешит переигрыванием. НО!!! Фильм Текст меня приятно удивил своей глубиной, продуманностью сценария и сюжета. Рекомендую. Сходите.
24 октября 2019, 22:45 Ответить
oksana-20101 25 октября 2019, 07:34
Оценка
Фильм классный! Зацепил, вторые сутки думаю о нем.
Реальная жизнь с ее неожиданными поворотами. Великолепная игра актеров. Сказать интересный, интригующий сюжет это ничего не сказать. В общем давненько я не видела такой глубокой проработки характеров. Очень рекомендую фильм к просмотру!
25 октября 2019, 07:34 Ответить
Nadezhda Kuzmina 25 октября 2019, 10:32
Оценка
Фильм на любителя. Мне не понравился. Но понимаю, что он не плох, люди могут оценить. Фильм грустный, мрачный, очень серый.
25 октября 2019, 10:32 Ответить
arefevamary 25 октября 2019, 14:21
Фильм понравился. Вышла из зала с мыслями о фильме, а это бывает редко. Обычно вышел и забыл🤷‍♀️ Не фанатка Петрова, но как он сыграл понравилось
25 октября 2019, 14:21 Ответить
wh173 25 октября 2019, 19:55
Оценка
Стоящий фильм !
25 октября 2019, 19:55 Ответить
ferula2011 25 октября 2019, 23:42
А фильм то совсем не о том... Попытка показать дно нашей нынешней социльной действительности провалилась-не поверил я ни Петрову,ни всей показанной истории в целом
25 октября 2019, 23:42 Ответить
ferula2011 25 октября 2019, 23:42
в ответ на сообщение Александр Вашурин от 23 октября 2019, 14:28
Говори за себя
25 октября 2019, 23:42 Ответить
atatiana.2012 26 октября 2019, 20:16
Оценка
Два преступления, два наказания.Глуховский прям Федор Михайлович наших дней.
Не могу сказать, что увиденное мне понравилось, впечатление тяжелое.
Безысходность
26 октября 2019, 20:16 Ответить
Александр Никольский 27 октября 2019, 11:10
Оценка
Фильм хороший, жизненный. Рекомендую к просмотру.
27 октября 2019, 11:10 Ответить
Ольга Рухлова 27 октября 2019, 18:53
Оценка
От фильма веет холодом и безысходностью. Достаточно реалестичный и тяжелый. Особой игры актеров не заметила. Фильм не подойдет для того чтобы вечер скоротать, но если хотите прочувствовать картину, то вам сюда
27 октября 2019, 18:53 Ответить
bekshaevaav31 27 октября 2019, 19:15
Оценка
Фильм показывает реальность нашей жизни. Снято великолепно.
27 октября 2019, 19:15 Ответить
братникова 27 октября 2019, 23:08
Оценка
хороший сюжет, но фильм настолько серый и нудный, я пару раз заснула, вообщем так себе
27 октября 2019, 23:08 Ответить
Лев 28 октября 2019, 20:32
Оценка
Офигенный кинчик, прям неожидал. Я проникся драмой.
28 октября 2019, 20:32 Ответить
Александр Токарев 29 октября 2019, 07:38
в ответ на сообщение Ksenia Ignateva от 24 октября 2019, 22:39
У вас раздвоение личности?
29 октября 2019, 07:38 Ответить
Александр Токарев 29 октября 2019, 07:40
в ответ на сообщение Ksenia Ignateva от 24 октября 2019, 22:39
У вас раздвоение личности стол ли?
29 октября 2019, 07:40 Ответить
Андрей Астапович 30 октября 2019, 21:19
Оценка
Прсмотреть фильм можно, но один раз и забыть... фильм одного актера. Асмус и Янковский в массовке))). Понимаю, что сюжет такой, но фильм серый и нудный...
Петров - парень не плохой, но многовато его нынче и как актер, на 3+, хотя это лично мое мнение и не кому его не навязываю.
30 октября 2019, 21:19 Ответить
Виктория Фролова 30 октября 2019, 21:58
Оценка
Ужасный фильм. Это история о том как можно испортить хорошую книгу, сделав такой фильм. Шокировала секс сцена Асмус ...давится Денисом Янковского, и.т, д стремно сняли. Жаль потраченных денег на билет и своего времени. Это самые плохие роли актёров.
30 октября 2019, 21:58 Ответить
romanvladimirovichdanilov 31 октября 2019, 21:37
Оценка
Фильм гавно! Не ходите!
31 октября 2019, 21:37 Ответить
Майя Тюрькова 2 ноября 2019, 10:26
Оценка
Кто читал книгу по которой снят фильм, думаю, так же разочаровался как и я. Абсолютное не попадание актеров в персонажи, все как будто проплаченные и впихнутые в этот фильм аля «лишь бы снимали в модном кино». Асмус деревянная абсолютно и эта секс сцена на три минуты, зачем она? Зачем так откровенно? Может, если не читал книгу, то фильм и заходит. Но для меня это провал. Фильм на тройку. Актеры с задачей не справились.
2 ноября 2019, 10:26 Ответить
Денис Мефистов 2 ноября 2019, 12:23
Оценка
Вкратце: Если ставить оценку фильму, то это 6,5/10, вышел с кинотеатра под впечатлением думал все 8/10, но все же нет. Я с опаской смотрю на российское кино, но почитав описание решил сходить на этот фильм. Честно говоря совсем не зря.

Первые минут 20-30 были просто отвратительный, в плане игры, персонажей, подачи сюжета, операторской работы(хотя она весь фильм была ни о чем) и если перетерпеть этот тайминг, то дальше пойдёт нормальный фильм, безусловно со своим идиотизмом, моментами, но терпимым. На самом деле, если бы за этот проект взялись более серьёзно, можно было бы сделать одну из лучших картин российского кинематографа нашего времени.

В самом начале не понравилось вставленое "мам" через каждую секунду, будто гг пытается заставить себя поверить, что это его мама. Отвратительная игра(опять же в начале, потом не замечал), скудные реплики, персонажи с непонятной мотивацией. В фильме Петра попытались показать сначала с плохой стороны, потом с хорошей, но если это был действительно неплохой парень, то не понятно для чего он творил в начале такую дичь, это ничем не объяснилось, девушка Ильи была только для галочки, как персонаж полный 0. Для чего фскн вламываться в клуб, чтоб повязать одного придурка, которому сами же подкинули наркотики, можно было любого прохожего взять и засадить, кретинизм...
Но в фильме действительно присутствуют очень сильные моменты, которые цепляют, например сцена, в которой гг вернулся домой и сел за стол поесть. Его переживания, отчаяние, злость, вполне себе неплохо чувствуются. Как он вживается в кожу ненавистеого им человека и помогает исправить его ошибки потому что своей жизни у него все равно уже нет. Это не фильм-реальность наших дней, но близок к этому, в какой то степени, да у него много косяков, но и действительно хороших сцен достаточно. Советую к просмотру.
2 ноября 2019, 12:23 Ответить
Ольга Алтынбаева 2 ноября 2019, 20:15
Оценка
Фильм занутный, мрачный, скучный. На любителя, не зашел, не зацепил
2 ноября 2019, 20:15 Ответить
Catarina Kornienko 3 ноября 2019, 10:46
Российское унылог г***о.
Асмус очень слабаяактриса.
Янковский со своии интеллигентным лицом не подходит под эту роль.
Петров молодец.
Но сам сценарий.... Зачем ходить в кино на то, что видишь каждый лень?
3 ноября 2019, 10:46 Ответить
Эдвард Иордан 3 ноября 2019, 17:24
Оценка
Не советовал бы идти. Трата денег.
3 ноября 2019, 17:24 Ответить
Zukova80 4 ноября 2019, 18:48
Оценка
Жуткое впечатление о фильме "Текст". Сам фильм это тяжёлая жизненная история, очень депрессивный. Повергла в шок очень откровенная порно-сцена, да по другому не назовёшь, как можно пасть так низко?... Это испортило все впечатление о фильме, такой фильм необходимо запретить к показу! И как такое вообще можно было снять, и согласиться на съёмки, ведь должны же быть хоть какие то моральные ограничения! Не рекомендую к просмотру!
4 ноября 2019, 18:48 Ответить
taechka2903 6 ноября 2019, 15:32
Оценка
Фильм понравился) Есть над чем подумать и порассуждать после просмотра.
6 ноября 2019, 15:32 Ответить
Вася Лабердина 8 ноября 2019, 12:15
в ответ на сообщение Дима Степаненков от 15 октября 2019, 15:14
Вы хоть посморели ? Зачем судить о том, чего не знаешь??
8 ноября 2019, 12:15 Ответить
Сергей Прокопенко 9 ноября 2019, 07:30
Уже в самом анонсе брехня! Не хотел Илья с Петром встречаться и не грезил он этим! Вы книгу то почитайте прежде чем анонсы ваять!
9 ноября 2019, 07:30 Ответить
anastasiyapervykhina 9 ноября 2019, 07:37
в ответ на сообщение Zukova80 от 4 ноября 2019, 18:48
Фильм текст я ещё не смотрела, но обязательно пойду, а то что там присутствует сцена секса дак ничего страшного. Как будто вы первый раз это видите. Сами этим занимаетесь не болт каждый день. Это реальная жизнь. Взять например фильм анархист. Там прям с первых секунд фильма ТАКОООЕЕЕ ПОРНО в душе. Мам не горюй) и ничего страшного.
9 ноября 2019, 07:37 Ответить
Елена Музянова 10 ноября 2019, 22:55
Интересный) весь фильм находилась в напряжении, но конец не понравился. Грустно
10 ноября 2019, 22:55 Ответить
slivinsk_ylo 11 ноября 2019, 11:08
Оценка
Потрясающий фильм! Игра актеров на высоте! Гордость берет за российский кинематограф. Конечно, ожидать ванили от фильма не стоит, но и такие тяжелые и драматичные фильмы нужны. Фильм - где цепляет не просто сюжет, а важна каждая деталь, каждый эмоциональный и психологический момент. Смотрела на одном дыхании и в коем-то веке всплакнула в кинотеатре..)
11 ноября 2019, 11:08 Ответить
Мария Любимова 12 ноября 2019, 16:09
в ответ на сообщение Дима Степаненков от 15 октября 2019, 15:14
Ты сам то до него дорасти, болтун - самоучка)))
12 ноября 2019, 16:09 Ответить
Наталья Васильченко 13 ноября 2019, 14:08
Оценка
Ожидание не оправдалось, реклама оказалась интереснее самого фильма.. Единственное что понравилось- это игра актеров.
13 ноября 2019, 14:08 Ответить
Виктория Окс 13 ноября 2019, 23:38
Оценка
Это просто кошмар. Фильм такой бредовый ! Главные герои невероятно мерзкий . Сюжет ужасный . Мне мерзко было смотреть. В чем смысл, в чем мораль
13 ноября 2019, 23:38 Ответить
Ольга Голденко 16 ноября 2019, 08:29
Оценка
хороший фильм！
16 ноября 2019, 08:29 Ответить
oksenenko.lera 16 ноября 2019, 19:00
Оценка
Фильм шикарен. Без лишних слов. Стоит отметить особенно игру Саши Петрова, очень реалистично, профессионально вжился в роль.Не понимаю почему в сети наехали на Кристину Асмус. Да, она там голая ,сцена отражает реальность нашей жизни, отношений во всяком понимании. Тем фильм и интересен, он показывает персонажей без прикрасс, все как есть. Поэтому и возрастной ценз +18, идут на него взрослые люди. А те кто критикуют как будто девственники все, давайте быть честными люди.
16 ноября 2019, 19:00 Ответить
Julia 23 ноября 2019, 18:37
Оценка
Фильм очень интересный, понравился . Все изложено и открыто) сцены все получились очень доступны, понятны и реалистичны ! Вышло все гармонично и откровенно. Лучшая мелодрама за все года , фильм на уровне! Кристина очень хорошо сыграла , смелая актриса, все получилось , хоть и сложная была сценка. Все молодцы!
23 ноября 2019, 18:37 Ответить
Julia 23 ноября 2019, 18:40
Оценка
Фильм очень интересный, понравился . Все изложено и открыто) сцены все получились очень доступны, понятны и реалистичны ! Вышло все гармонично и откровенно. Лучшая мелодрама за все года , фильм на уровне! Кристина очень хорошо сыграла , смелая актриса, все получилось , хоть и сложная была сценка. Все молодцы!
#текстконкурс
23 ноября 2019, 18:40 Ответить
Инквизиция 24 ноября 2019, 18:36
Оценка
9 из 10. Во-первых, Петров - актер широкого профиля и возможностей. Среди молодежи он один из немногих кто не лицом торгует а вживается на 99 % в образ.&nbsp; Значимая личность нового кинематографа. Остался в истории. Уже четко остался на ведущих позициях.&nbsp; Далее - нетривиальный сюжет с неожиданными поворотами и психологическими подвывертами. Для тех кто любит поострее. И чесночка побольше. В общем - то и все! Но это все на вес золота. Реально новое Российское слово в кинематографе. Именно российская специфика прослеживается в сюжете. Душа так сказать фильма. Наши умеют снимать фильм с душой. Интересно. Экшн на одном дыхании. Респект создателям. Респект Петрову. Как всегда - красавчик. Прожил роль всей своей системой координат. Уважуха за душу и профессионализм.
24 ноября 2019, 18:36 Ответить
Илья Елистратов 25 ноября 2019, 14:27
Товарищи цените время своей жизни. Просмотр этого дерьма это потерянные навсегда часы жизни. Лучше провести время с близкими или на крайняк мусор на улице пособирать. Хоть какая то польза.
25 ноября 2019, 14:27 Ответить
inetwww 12 декабря 2019, 21:19
Оценка
Фильм оставил двоякое впечатление. С одной стороны эмоции яркие от игры актеров. Они молодцы -огонь! А вот сюжет ... после кино остался вопрос: что это было Зачем? Фильм это какой-то акт отчаянья, бессмыслица
12 декабря 2019, 21:19 Ответить
mega7929 15 декабря 2019, 12:01
Оценка
Фильм реальности жизни ,нельзя показывать тем самым Крайне плохой пример для молодого поколения ! Много мата , насилия и жестокости .Фильм не рекомендую.
15 декабря 2019, 12:01 Ответить
Gossip girl 12 марта 2020, 01:04
Оценка
После просмотра фильма Текст ,уже несколько дней не могу смотреть фильмы,как будто остальные фильмы поблекли на фоне,за много лет первый раз так сильно плакала (сцена когда девушка рассказывает главному герою про страны которых он никогда не увидит...и параллельно сцена прощания с мамой(((для меня это фильм о парне которому так и не дали прожить его жизнь,не смотря на разные моменты фильма ,впечатление о главном герое складывается как о человеке с чистой душой...человек который не смог перешагнуть через совесть взять деньги и уехать и жить как он должен был жить...он как будто просто не поместился в современном мире.Снято отлично,очень берет за душу.
12 марта 2020, 01:04 Ответить
Gossip girl 12 марта 2020, 01:45
Оценка
Причём слезы были как будто все что накипело наконец то вышло наружу,принесло облегчение.однозначно советую смотреть
12 марта 2020, 01:45 Ответить
Gossip girl 13 марта 2020, 04:38
Оценка
Очень сильная жалость По тому что не прожито...по тому что истрачено...
13 марта 2020, 04:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 22 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 29 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 21 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 20 комментариев
До рассвета
До рассвета 20 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 1 комментарий
Русалочка
Русалочка 2 комментария
Полчан 2 комментария
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 14 комментариев
Разбой
Разбой 15 комментариев
Переводчик
Переводчик 8 комментариев
12 стульев 2 комментария
Король неба
Король неба 12 комментариев
Вызов
Вызов 250 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 387 комментариев
Особняк 3 комментария
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 4 комментария
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI 50 комментариев
Остров иллюзий
Остров иллюзий 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 42 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 6 комментариев
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец 13 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 29 комментариев
Парень с того света
Парень с того света 3 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 29 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 1 комментарий
14+: Продолжение
14+: Продолжение 27 комментариев
Адская пасть Мохаве
Адская пасть Мохаве 1 комментарий
Чужой. Вторжение
Чужой. Вторжение 7 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 8 комментариев
Эпидемия: Вирус 32
Эпидемия: Вирус 32 2 комментария
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 2 комментария
Аватар
Аватар 12 комментариев
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита 2 комментария
Голова-жестянка
Голова-жестянка 2 комментария
Синистер. Начало
Синистер. Начало 23 комментария
Расправляя крылья
Расправляя крылья 4 комментария
МУЛЬТ в кино. Выпуск №156
МУЛЬТ в кино. Выпуск №156 1 комментарий
Русский крест
Русский крест 33 комментария
Утомленные солнцем 2: Цитадель
Утомленные солнцем 2: Цитадель 14 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 9 комментариев
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 2 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 9 комментариев
Брат 2
Брат 2 6 комментариев
Праведник
Праведник 132 комментария
Птица счастья
Птица счастья 1 комментарий
Судзумэ закрывает двери
Судзумэ закрывает двери 4 комментария
Булки
Булки 19 комментариев
Заклятье. Последняя битва
Заклятье. Последняя битва 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App