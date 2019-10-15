Роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2017 году, а в 2019-м случилось дело Ивана Голунова. Казалось, писатель-фантаст по старой привычке обогнал время, в этот раз пытаясь всего лишь ухватить актуальность: настолько жизнь походила на книжный сюжет. К счастью, закончились эти сперва похожие истории по-разному: на пятый день Голунова освободили, общественность его отстояла. Те события были началом новой волны гражданской активности, которая не спадала в столицах ещё несколько…
Даже Баста реабилитировался с саундтреком к фильму, глубокий смысл закроил он в песне Страшно так жить.
Понравился!
Конечно, всё это про нашу серую жизнь...
Реальная жизнь с ее неожиданными поворотами. Великолепная игра актеров. Сказать интересный, интригующий сюжет это ничего не сказать. В общем давненько я не видела такой глубокой проработки характеров. Очень рекомендую фильм к просмотру!
Не могу сказать, что увиденное мне понравилось, впечатление тяжелое.
Безысходность
Петров - парень не плохой, но многовато его нынче и как актер, на 3+, хотя это лично мое мнение и не кому его не навязываю.
Первые минут 20-30 были просто отвратительный, в плане игры, персонажей, подачи сюжета, операторской работы(хотя она весь фильм была ни о чем) и если перетерпеть этот тайминг, то дальше пойдёт нормальный фильм, безусловно со своим идиотизмом, моментами, но терпимым. На самом деле, если бы за этот проект взялись более серьёзно, можно было бы сделать одну из лучших картин российского кинематографа нашего времени.
В самом начале не понравилось вставленое "мам" через каждую секунду, будто гг пытается заставить себя поверить, что это его мама. Отвратительная игра(опять же в начале, потом не замечал), скудные реплики, персонажи с непонятной мотивацией. В фильме Петра попытались показать сначала с плохой стороны, потом с хорошей, но если это был действительно неплохой парень, то не понятно для чего он творил в начале такую дичь, это ничем не объяснилось, девушка Ильи была только для галочки, как персонаж полный 0. Для чего фскн вламываться в клуб, чтоб повязать одного придурка, которому сами же подкинули наркотики, можно было любого прохожего взять и засадить, кретинизм...
Но в фильме действительно присутствуют очень сильные моменты, которые цепляют, например сцена, в которой гг вернулся домой и сел за стол поесть. Его переживания, отчаяние, злость, вполне себе неплохо чувствуются. Как он вживается в кожу ненавистеого им человека и помогает исправить его ошибки потому что своей жизни у него все равно уже нет. Это не фильм-реальность наших дней, но близок к этому, в какой то степени, да у него много косяков, но и действительно хороших сцен достаточно. Советую к просмотру.
Асмус очень слабаяактриса.
Янковский со своии интеллигентным лицом не подходит под эту роль.
Петров молодец.
Но сам сценарий.... Зачем ходить в кино на то, что видишь каждый лень?
#текстконкурс
Авторизация по e-mail