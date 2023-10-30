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Анатомия падения
Отзывы о фильме «Анатомия падения»
Anatomie d'une chute
Анатомия падения
2023 / Франция
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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kar.aleksander2013
30 октября 2023, 09:34
Оценка
ФИЛЬМ очень нудный и затянутый события не меняться суд они показывают очень затянули все .
30 октября 2023, 09:34
0
0
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belkadura
30 октября 2023, 18:14
Оценка
Народ у нас странный... Можно было бы и проявить интерес к обладателю Золотой пальмовой ветви. А фильм очень даже не плох. Ну естественно, не для жрущих и каждый 3 минуты дрюкающих свой смартфон. Короче, стоит сходить и сверить свой вкус со вкусом канского жюри.
30 октября 2023, 18:14
0
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