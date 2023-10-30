Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анатомия падения Анатомия падения
Киноафиша Фильмы Анатомия падения Отзывы о фильме «Анатомия падения»
Anatomie d'une chute Анатомия падения 2023 / Франция
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Билеты от 150 ₽
Билеты от 150 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Отзывы о фильме «Анатомия падения»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
kar.aleksander2013 30 октября 2023, 09:34
Оценка
ФИЛЬМ очень нудный и затянутый события не меняться суд они показывают очень затянули все .
30 октября 2023, 09:34 Ответить
belkadura 30 октября 2023, 18:14
Оценка
Народ у нас странный... Можно было бы и проявить интерес к обладателю Золотой пальмовой ветви. А фильм очень даже не плох. Ну естественно, не для жрущих и каждый 3 минуты дрюкающих свой смартфон. Короче, стоит сходить и сверить свой вкус со вкусом канского жюри.
30 октября 2023, 18:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вилли Вонка
Вилли Вонка 4 комментария
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 504 комментария
Дух Байкала
Дух Байкала 13 комментариев
По щучьему велению
По щучьему велению 50 комментариев
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино 54 комментария
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Тест: какая вы нечисть?
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше