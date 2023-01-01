Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Текст Текст
Киноафиша Фильмы Текст Фильмы похожие на Текст
Текст 2019 / Россия
7.4 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Текст

Вся информация о фильме
Черновик
Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.0
Архипелаг
Архипелаг
исторический, драма, мелодрама 2021, Россия
5.0
Плакать нельзя
Плакать нельзя
триллер, драма 2020, Россия
7.0
Глубже!
Глубже!
комедия 2020, Россия
4.0
Зима
Зима
драма 2019, Россия
6.0
Одесса
Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.0
Француз
Француз
драма, исторический, мелодрама 2019, Россия
7.0
Люби их всех
Люби их всех
драма, триллер 2019, Россия
7.0
Завод
Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.0
Кислота
Кислота
драма 2018, Россия
6.0
Сторож
Сторож
драма 2018, Россия
8.0
История одного назначения
История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.0
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
комедия 2017, Россия
7.0
Про любовь. Только для взрослых
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.0
Затмение
Затмение
фэнтези, приключения, мистика 2017, Россия
5.0
Аритмия
Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.0
Салют-7
Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.0
Психи
Психи
драма 2015, Россия
5.0
Училка
Училка
триллер, драма 2015, Россия
7.0
Тряпичный союз
Тряпичный союз
драма, комедия 2015, Россия
7.0
Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Как поднять миллион. Исповедь [email protected]
драма 2015, Россия
6.0
Неуловимые: Последний герой
Неуловимые: Последний герой
триллер, криминал, драма 2015, Россия
7.0
Все просто
Все просто
мелодрама, комедия 2012, Россия
5.0
Zолушка
Zолушка
комедия 2012, Россия
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше