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Остров проклятых Остров проклятых
Киноафиша Фильмы Остров проклятых Отзывы о фильме «Остров проклятых»
Shutter Island Остров проклятых 2009 / США
8.4 Оцените
249 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Отзывы о фильме «Остров проклятых»

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Федеральные маршалы Тедди Дэниелс и Чак Оул прибывают на остров Шаттер, где расследуют исчезновение пациентки из госпиталя для психически больных преступников. Вот только прибыв, замечают подозрительное поведение персонала и их подопечных, которые явно что-то скрывают. В процессе расследования обнаруживается еще больше странных фактов, открывающих неожиданную правду.  Правду, которой противостоит не ложь, но отрицание. Лаэта Калогридис проделала поистине титаническую работу, сумев…

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Нели Исаева 16 августа 2021, 07:24
Оценка
А ниче что это не премьра? 100 раз уже все пересмотрели
16 августа 2021, 07:24 Ответить
Даниил Кузнецов 7 января 2023, 13:46
Оценка
фильм имба
7 января 2023, 13:46 Ответить
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