Федеральные маршалы Тедди Дэниелс и Чак Оул прибывают на остров Шаттер, где расследуют исчезновение пациентки из госпиталя для психически больных преступников. Вот только прибыв, замечают подозрительное поведение персонала и их подопечных, которые явно что-то скрывают. В процессе расследования обнаруживается еще больше странных фактов, открывающих неожиданную правду. Правду, которой противостоит не ложь, но отрицание. Лаэта Калогридис проделала поистине титаническую работу, сумев…
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