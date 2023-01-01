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Киноафиша Фильмы Текст Текст, 2019: актеры и роли
Текст 2019 / Россия
7.4 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Текст, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клим Шипенко Клим Шипенко
В ролях
Александр Петров Александр Петров Иван Янковский Иван Янковский Ivan Yankovsky Кристина Асмус Кристина Асмус Софья Озерова Софья Озерова Максим Виноградов Максим Виноградов Виталий Хаев Виталий Хаев Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский
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