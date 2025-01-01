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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
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2025, США, мелодрама
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Рецензия
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
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2025, Япония, анимация
Формула 1
Рецензия
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2025, США, спорт
Пила Х
Рецензия
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2023, США, криминал, драма, ужасы
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