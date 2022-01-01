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Валери Пахнер
Валери Пахнер
Valerie Pachner
О персоне
Фильмография
Валери Пахнер
Valerie Pachner
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Дата рождения
26 июня 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Валери Пахнер
Родилась 26 июня 1987 года. Вельс, Австрия.
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Фильмография Валери Пахнер
Земля под моими ногами
драма
2019, Австрия
6.0
Эгон Шиле: Смерть и дева
драма, биография
2016, Австрия / Люксембург
6.0
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