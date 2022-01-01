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Александр Фелинг
Александр Фелинг
Alexander Fehling
О персоне
Фильмография
Александр Фелинг
Alexander Fehling
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Дата рождения
29 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Александра Фелинга
Родился 29 марта 1981 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Александра Фелинга
Любовь между строк
мелодрама
2019, Германия
6.0
Взрослые игры
триллер
2019, Германия
6.0
Тайная жизнь
драма, военный
2019, США / Германия
8.0
Капитан
драма, исторический
2017, Германия / Польша / Португалия / Франция
7.0
Когда убывает день
драма, комедия
2017, Германия
6.0
В лабиринте молчания
драма, исторический
2014, Германия
7.0
Посмертный
мелодрама, драма, комедия
2014, США
5.0
Кто, если не мы
исторический
2011, Германия
7.0
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