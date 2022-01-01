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Карл Маркович
Карл Маркович
Karl Markovics
О персоне
Фильмография
Карл Маркович
Karl Markovics
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Дата рождения
29 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Карла Марковича
Родился 29 августа 1963 года. Вена, Австрия.
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Фильмография Карла Марковича
Как я научился быть ребёнком
драма, приключения, семейный
2019, Германия / Австрия
7.0
Тайная жизнь
драма, военный
2019, США / Германия
8.0
Лида Баарова
драма, мелодрама, биография, исторический
2016, Чехия
5.0
Выбор короля
драма
2016, Норвегия / Дания / Швеция
7.0
Измеряя мир
драма
2012, Германия
6.0
Неизвестный
драма, криминал, триллер
2011, США
7.0
Нанга Парбат
драма
2010, Германия
6.0
Германия 09
драма
2009, Германия
6.0
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