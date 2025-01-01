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Жан-Марк Руло
Жан-Марк Руло Jean-Marc Roulot
Киноафиша Персоны Жан-Марк Руло

Жан-Марк Руло

Jean-Marc Roulot

Дата рождения
15 декабря 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Бон, Франция

Популярные фильмы

Рецепт любви 7.4
Рецепт любви (2023)
Возвращение в Бургундию 6.9
Возвращение в Бургундию (2017)
Штиль 6.6
Штиль (2011)

Фильмография Жан-Марк Руло

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актер 3 Сценарист 1
Рецепт любви 7.4
Рецепт любви La passion de Dodin Bouffant
драма, исторический, мелодрама 2023, Франция
Смотреть трейлер
Возвращение в Бургундию 6.9
Возвращение в Бургундию Ce qui nous lie
комедия 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Повар для президента 6.4
Повар для президента Les saveurs du Palais
комедия, биография 2012, Франция
Штиль 6.6
Штиль La mer à l'aube
исторический, драма, военный 2011, Франция / Германия
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