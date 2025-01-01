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Жан-Марк Руло
Jean-Marc Roulot
Киноафиша
Персоны
Жан-Марк Руло
Жан-Марк Руло
Jean-Marc Roulot
Дата рождения
15 декабря 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Бон, Франция
Популярные фильмы
7.4
Рецепт любви
(2023)
6.9
Возвращение в Бургундию
(2017)
6.6
Штиль
(2011)
Фильмография Жан-Марк Руло
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2017
2012
2011
Все
4
Фильмы
4
Актер
3
Сценарист
1
7.4
Рецепт любви
La passion de Dodin Bouffant
драма, исторический, мелодрама
2023, Франция
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6.9
Возвращение в Бургундию
Ce qui nous lie
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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6.4
Повар для президента
Les saveurs du Palais
комедия, биография
2012, Франция
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6.6
Штиль
La mer à l'aube
исторический, драма, военный
2011, Франция / Германия
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