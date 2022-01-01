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Катрин Фро

Catherine Frot
Катрин Фро
Катрин Фро Catherine Frot
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Дата рождения
1 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Катрин Фро

Родилась 1 мая 1956 года. Париж, Франция.

Фильмография Катрин Фро
Я и ты
Я и ты
драма 2017, Франция
7.0
Маргарита
Маргарита
драма 2015, Франция / Чехия / Бельгия
7.0
Повар для президента
Повар для президента
комедия, биография 2012, Франция
6.0
Злодей
Злодей
комедия 2009, Франция
6.0
Последний романтик планеты Земля
Последний романтик планеты Земля
фантастика 2009, Франция / Испания / Тайвань
6.0
След ангела
След ангела
триллер, драма 2008, Франция
6.0
Ассистентка
Ассистентка
триллер, драма, мюзикл 2006, Франция
7.0
Везет, как утопленнику
Везет, как утопленнику
комедия 2005, Франция
5.0
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