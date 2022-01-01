Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Катрин Фро
Катрин Фро
Catherine Frot
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Катрин Фро
Catherine Frot
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Катрин Фро
Родилась 1 мая 1956 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Катрин Фро
Я и ты
драма
2017, Франция
7.0
Маргарита
драма
2015, Франция / Чехия / Бельгия
7.0
Повар для президента
комедия, биография
2012, Франция
6.0
Злодей
комедия
2009, Франция
6.0
Последний романтик планеты Земля
фантастика
2009, Франция / Испания / Тайвань
6.0
След ангела
триллер, драма
2008, Франция
6.0
Ассистентка
триллер, драма, мюзикл
2006, Франция
7.0
Везет, как утопленнику
комедия
2005, Франция
5.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»