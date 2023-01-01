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Повар для президента
Повар для президента, 2012: актеры и роли
Les saveurs du Palais
Повар для президента
2012 / Франция
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Повар для президента, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Венсан
Christian Vincent
В ролях
Катрин Фро
Catherine Frot
Артур Дюпон
Arthur Dupont
Жан д’Ормесон
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
Жан-Марк Руло
Jean-Marc Roulot
Филипп Юшан
Philippe Uchan
Лоран Пуатрено
Laurent Poitrenaux
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