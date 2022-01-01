Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Артур Дюпон
Артур Дюпон
Arthur Dupont
О персоне
Фильмография
Артур Дюпон
Arthur Dupont
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 июля 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Артура Дюпона
Родился 26 июля 1985 года. Франция.
Развернуть
Фильмография Артура Дюпона
Невероятное нашествие медведей на Сицилию
анимация
2019, Франция / Италия
7.0
Аутсайдер
триллер, драма, биография
2016, Франция
6.0
Дом на колесах
драма, комедия
2012, Бельгия / Люксембург / Франция
6.0
Повар для президента
комедия, биография
2012, Франция
6.0
Выходные!
мелодрама, комедия
2009, Франция
6.0
Нам 18
комедия
2008, Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все