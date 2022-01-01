Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристиан Венсан
Кристиан Венсан
Christian Vincent
О персоне
Фильмография
Кристиан Венсан
Christian Vincent
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 ноября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Кристиан Венсан
Родился 5 ноября 1955 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Кристиан Венсан
Горностай
криминал, драма, мелодрама, комедия
2015, Франция
6.0
Повар для президента
комедия, биография
2012, Франция
6.0
Четыре звезды
комедия
2006, Франция
6.0
Разрыв
драма, мелодрама
1994, Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России