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Ипполит Жирардо

Hippolyte Girardot
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо Hippolyte Girardot
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Дата рождения
10 октября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Ипполит Жирардо

Родился 10 октября 1955 года. Булонь-Бийанкур, Франция.

Фильмография Ипполит Жирардо
Крестная мама
Крестная мама
комедия, криминал 2020, Франция
6.0
Девушка-король
Девушка-король
исторический, драма, мелодрама 2015, Финляндия / Германия / Канада / Франция / Швеция
5.0
Лехаим
Лехаим
драма 2014, Франция
6.0
Повар для президента
Повар для президента
комедия, биография 2012, Франция
6.0
Завоевание
Завоевание
биография 2011, Франция
6.0
Сонная болезнь
Сонная болезнь
драма 2011, Германия / Франция / Нидерланды
6.0
Однажды в Версале
Однажды в Версале
комедия 2009, Франция
5.0
Рождественская сказка
Рождественская сказка
драма 2008, Франция
6.0
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Каст сериала HBO «Ирма Веп» пополнился несколькими артистами Новые актеры присоединятся к анонсированной ранее Алисии Викандер и другим.
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23 ноября 2021 16:24
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