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Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
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Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
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Дата рождения
10 октября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Ипполит Жирардо
Родился 10 октября 1955 года. Булонь-Бийанкур, Франция.
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Фильмография Ипполит Жирардо
Крестная мама
комедия, криминал
2020, Франция
6.0
Девушка-король
исторический, драма, мелодрама
2015, Финляндия / Германия / Канада / Франция / Швеция
5.0
Лехаим
драма
2014, Франция
6.0
Повар для президента
комедия, биография
2012, Франция
6.0
Завоевание
биография
2011, Франция
6.0
Сонная болезнь
драма
2011, Германия / Франция / Нидерланды
6.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
Рождественская сказка
драма
2008, Франция
6.0
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23 ноября 2021 16:24
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