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Месть
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Месть, 2015

2015 / Канада / Норвегия
5.7 Оцените
15 голосов
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О фильме

Триллер о женщине с долгой памятью и длинными руками. Она представляется журналисткой по имени Андреа, командированной авторитетным трэвел-журналом в идиллический город у фьордов — чтобы написать статью о держателе отеля и возможном будущем мэре Мортоне. Она — сама любезность, мгновенно очаровывает героя материала, его семью и друзей. Но в ее сумке — острый блестящий нож. В ее прошлом — страшная травма. Та ли она, за кого себя выдает? И так ли безупречен этот улыбчивый Мортон? Здоровый феминистский триллер о странном примере женской мести — блюде, которое нужно подавать холодным. Героине этого фильма понадобилось 20 лет, впрочем, у некоторых сексуальных преступлений нет срока давности. Особенно если их совершили мужики, которые, конечно, в большинстве своем сво... К чести режиссера-дебютанта стоит заметить, что в этом спорном утверждении она вовремя осекается и дает шанс высказаться обеим сторонам, участвующим в вечной битве полов.

5.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 8 декабря 2017
Премьера в мире 6 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Кьерсти Стеинсбо
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Тронд Эспен Сейм
Хелен Бергсхольм
Сирен Йоргенсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Месть 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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7 ноября 2016 11:57
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