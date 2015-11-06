Месть, 2015

Триллер о женщине с долгой памятью и длинными руками. Она представляется журналисткой по имени Андреа, командированной авторитетным трэвел-журналом в идиллический город у фьордов — чтобы написать статью о держателе отеля и возможном будущем мэре Мортоне. Она — сама любезность, мгновенно очаровывает героя материала, его семью и друзей. Но в ее сумке — острый блестящий нож. В ее прошлом — страшная травма. Та ли она, за кого себя выдает? И так ли безупречен этот улыбчивый Мортон? Здоровый феминистский триллер о странном примере женской мести — блюде, которое нужно подавать холодным. Героине этого фильма понадобилось 20 лет, впрочем, у некоторых сексуальных преступлений нет срока давности. Особенно если их совершили мужики, которые, конечно, в большинстве своем сво... К чести режиссера-дебютанта стоит заметить, что в этом спорном утверждении она вовремя осекается и дает шанс высказаться обеим сторонам, участвующим в вечной битве полов.